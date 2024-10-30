Google'ın son çeyrek kazanç raporunda CEO Sundar Pichai, şirketin yapay zekâya tutumu ve mevcut hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Google hâlihazırda birçok şirket gibi yapay zekâyı aktif olarak kullanarak kendi ürün ve hizmetlerini geliştirmekte ve bu doğrultuda Google CEO'su Sundar Pichai'nin yaptığı açıklamaya göre Google’daki yeni kodların dörtte birinden fazlası doğrudan yapay zekâ tarafından yazılıyor.

Yapay zekâ şu anda birçok şirketin çalışmalarına adapte etmeye çalıştığı önemli bir faktör. Google da bu alanda öncü şirketlerden biri ve hâlihazırda Google’ın gelirlerinin artmasında da ciddi bir katkı sağlamakta.

Alphabet'in açıkladığı rakamlara göre şirket son çeyrekte 88,3 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin büyük kısmı, 76,5 milyar dolarlık gelirle Google Hizmetleri’nden gelirken, Google Cloud yıllık %35 artışla 11,4 milyar dolar gelir sağladı. Özellikle bulut hizmetlerinin bu artışı, Google’ın yapay zekâ altyapısına yönelik sunduğu özellikler sayesinde.

Google, yapay zekâyı hangi alanlarda kullanıyor?

Google, yapay zekâyı ürün ve hizmetlerinin birçok alanında aktif bir şekilde kullanıyor. Örneğin Gemini tarafından desteklenen yapay zekâ sohbet botları, Google Meet'te otomatik not alma ve YouTube içerik üreticilerine yönelik üretken yapay zekâ araçları gibi özelliklerle kullanıcılar Google'ın yapay zekâsına ekosistemin her alanından erişebiliyor. Ayrıca Pixel 9 serisi akıllı telefonlar, çeşitli yapay zekâ özelliklerine sahip.

CEO Sundar Pichai, arama alanında da yapay zekânın insanların bilgiye erişim yollarını genişlettiğini ve Google Cloud’un mevcut ve potansiyel müşterilere daha fazla hizmet sunmasına olanak tanıdığını vurguluyor. Dahası gelecekte Google aramalarında daha fazla yapay zekâ özellikleri de göreceğimizin altı çizilmiş durumda.

Peki siz Google'ın yapay zekâ alanında sunduğu hizmetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zekâ özellikli araçları kullanmaktan memnun musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.