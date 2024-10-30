Rusya, Google'ı geçmişteki davalardan geriye dönük cezaları ile birlikte 20 desilyon doları aşkın ciddi bir cezaya daha çarptırdı.

Rusya’da bir mahkeme, teknoloji devi Google’a Rus medya kuruluşlarına yönelik içerik engellemeleri nedeniyle astronomik bir ceza kesti. Google’ın ödemesi gereken bu ceza yaklaşık 20 desilyon dolar olarak açıklandı ve daha da artabileceği belirtildi.

Rusya, Google'ı 20 desilyon dolar cezaya çarptırdı

Bu devasa cezanın geçmişi ise dört yıl öncesine dayanıyor. 2020 yılında YouTube, aşırı milliyetçi Rus kanalı Tsargrad TV’yi kanalın sahibine yönelik ABD yaptırımlarına uyarak yasakladı. O tarihten bu yana özellikle Rusya’nın 2022'de Ukrayna’yı işgalinin ardından listeye yeni kanallar eklendi. Şu anda Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Zvezda TV de dâhil olmak üzere toplam 17 kanal, Google’a dava açmış durumda.

Rus yasalarına göre İdari Suçlar Kanunu’na aykırı davrandığı iddiasıyla yargılanan Google’a mahkeme YouTube’daki bu kanalları geri yükleme zorunluluğu getirdi. Karara göre şirket kanalları açmazsa her gün için 100 bin ruble (yaklaşık 1.025 $) ceza ödemek zorunda. Bu ceza her hafta katlanarak büyüyor ve bileşik faizle hesaplanıyor. Bu nedenle şu anki toplam ceza dudak uçuklatan bir seviyeye ulaşmış durumda.

Ancak Google’ın bu cezalar nedeniyle iflas etme olasılığı düşük. Rusya’da 2022’den beri faaliyet göstermeyen ve banka hesaplarına el konulması nedeniyle yerel operasyonları durma noktasına gelen Google, hâlihazırda ülkedeki iş gücünü büyük oranda azaltmış durumda. Rusya’nın Google’a ait varlıklara el koyma çabaları ise uluslararası mahkemelerde devam ediyor.

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