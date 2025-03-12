Google, OpenAI ve Meta modellerine rakip olacak yeni yapay zekâ modeli Gemma 3’ü duyurdu. Yeni model, metin ve görsel analiz yeteneklerine sahip olacak.

Google, yapay zekâ model ailesine yeni bir üye ekledi. Şirketin duyurduğu Gemma 3, tek bir GPU veya TPU üzerinde çalışabilen en güçlü model olarak tanıtıldı. Yeni model metin analizinden görüntü işleme yeteneklerine kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor olacak.

Google, tek GPU'da çalışabilen yeni yapay zekâ modeli Gemma 3'ü duyurdu. Gemma 3, 1B, 4B, 12B ve 27B parametre boyutlarıyla geliştirildi.

Gemma 3, OpenAI ve DeepSeek-V3 modellerine meydan okuyor

Google, modelin Gemini 2.0 teknolojisi üzerine inşa edildiğini belirtti. Yapılan performans testlerine göre model, Facebook’un Llama-405B, DeepSeek-V3 ve OpenAI’nin bazı modellerine kıyasla daha iyi sonuçlar verdi. Metin analizinin yanı sıra görseller ve kısa videolar üzerinde işlem yapabilen model, 35’ten fazla dili destekliyor. 4B ve üzeri sürümlerde doğruluk oranının yükseldiği ve gelişmiş görsel-metin tabanlı analizler yapılabildiği açıklandı.

Güvenlik tarafında ise ShieldGemma 2 adı verilen bir denetleyici devreye alındı. Bu sistem görüntü giriş ve çıkışlarını analiz ederek zararlı veya sakıncalı içerikleri tespit edebiliyor. Aynı zamanda modelin eğitim sürecinde veri yönetimi ve güvenlik politikalarına yönelik ek önlemler alındı. Akademik araştırmacılar için Google Cloud üzerinden 10 bin dolara kadar kredi desteği sağlanırken, model Google AI Studio, Kaggle ve Hugging Face platformlarından erişilebilir durumda.