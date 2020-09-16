GoPro, 23,6 megapiksellik sensöre sahip 5K video kaydı yapabilen ve 10 metreye kadar suya dayanıklı olan yeni aksiyon kamerası GoPro Hero 9 Black’i tanıttı. Yeni aksiyon kamerasının fiyatı ve çıkış tarihi de belli oldu.

Aksiyon kamerası denildiğinde ilk akla gelen firma olan GoPro, 2020 için yeni amiral gemisini tanıttı. GoPro Hero 9 Black ismiyle tanıtılan yeni aksiyon kamerası, 23,6 MP sensörle karşımıza geliyor. Bu sensör 5K video kaydı yapabilirken, daha iyi bir pil, çıkarılabilir lens kapağı, öne bakan renkli LCD ekran gibi sağlam özellikleri bulunduruyor.

Yeni kamera, GoPro serisinin en üst sırasında yer alırken şu anda mevcut model Hero 8 Black’in de fiyatını düşürerek tüm gözleri kendi üzerine kaydıracak. Max Lens modu başta olmak üzere diğer GoPro modları ile uyumlu olması beklenen yeni aksiyon kamerasının fiyatı da açıklandı.

GoPro Hero 9 Özellikleri

23,6 megapiksel bir sensörle karşımıza çıkan yeni aksiyon kamerası, gücünü önceki modelde de gördüğümüz GP1 işlemciden alıyor. Bu işlemciyle 30 fps’de 5K videolar kaydedebilen kamera, ayrıca 20 megapikselle fotoğraflar çekebiliyor. Kamerayı size doğru çevirdiğinizde daha kullanışlı olması için lensin yanına renkli LCD bir ekran yerleştiren GoPro, yeni modelde pil ömrünü önceki modele göre yüzde 30’a kadar iyileştirdi. Elbette bunun bir dezavantajı da bulunuyor. GoPro Hero 9, önceki modellere göre biraz daha büyük ve ağır olarak karşımıza çıkıyor.

5K dahil tüm çözünürlüklerde Boost modunu kullanabileceğiniz HyperSmooth 3.0’la birlikte gelen kamera, TimeWarp 3.0 moduyla da sadece ekrana dokunarak videolarınıza yavaşlatma efekti eklemenize olanak tanıyor.

Son modellerde görmediğimiz lens kapağını çıkarma seçeneğini Hero 9’da geri getiren GoPro, bu lensi Max Lens moduyla değiştirmenize olanak tanıyor. Bu isteğe bağlı lens, daha geniş bir görüş alanı sunabiliyor.

10 metreye kadar su geçirmeme özelliğine sahip GoPro Hero 9 Black, tek bir microSD kartı destekliyor ve şarj için USB Type-C bağlantı noktasına sahip.

GoPro Hero 9 Black’in fiyatı ve çıkış tarihi

Aksiyon tutkunlarının uzun süredir beklenen yeni kamerası GoPro Hero 9 Black’in Hindistan’da fiyatı ortaya çıktı. Ekim sonunda satışa çıkacak kamera, 49.500 Rupi’lik fiyat etiketine sahip olacak. Bu da Türkiye’de ortalama 5.050 TL’ye denk geliyor. Elbette bu fiyatın üzerine eklenecek vergilerle birlikte daha farklı bir fiyatla karşılaşabiliriz. Yeni kameranın ülkemize ne zaman geleceği hakkında şu anda net bir açıklama yapılmadı, ancak ekim ayının ardından ülkemizde de erişilebilir olacağı düşünülüyor.