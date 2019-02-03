Görevimiz Tehlike Serisinin Yeni Filmleri İçin Tarih Verildi

Ünlü aktör Tom Cruise'un baş rolünü üstlendiği popüler seri Görevimiz Tehlike, 2021 ve 2022'de çıkacak yeni filmleriyle tekrar karşımızda olacak. Daha önce çıkış yıllarıyla ilgili haber yaptığımız yeni filmlerin, bu kez net yayın tarihleriyle karşınızdayız.

Bir dönemin en sevilen serilerinden olan Görevimiz Tehlike, yeniden beyaz perdede olmaya hazırlanıyor. Tom Cruise ve Ethan Hunt ile birlikte seride rol almış olan ve aynı zamanda serinin yönetmeni ve yazarı olan Christopher McQuarrie, yeni çekilecek olan iki yeni film için 2021 ve 2022'yi işaret etti.

Paramount Pictures Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jim Gianopulos, "İki başarılı iş birliğinin ardından, önümüzdeki iki film için de Chris ve Tom çalışarak Görevimiz Tehlike: Yansımalar'ın başarısını katlamak için çabalayacağız" dedi.

Sözlerine devam eden Gianopulos, "Skydance ve David Ellison ile son üç filmde de harika ortaklıklarımız oldu ve önümüzdeki serilerde de bunu sürdürmeyi planlıyoruz" diyerek ekledi.

Bu açıklamalara göre Skydance Media, Paramount Pictures ile yeniden ortak çalışacak gibi görünüyor. Her iki stüdyo da Top Gun'ın devam filmi (26 Haziran 2020), Terminatör'ün (1 Kasım 2019) devam filmi ve aksiyon filmi Gemini Man (11 Ekim 2019) için birlikte çalışıyorlar.

Görevimiz Tehlike serisinin sıradaki ilk filmi 23 Temmuz 2021'de, diğeri ise 5 Ağustos 2022'de izleyiciler ile buluşacak.