Yeni bir araştırmaya göre gözler ve görme yetisindeki değişimler, demansı 12 yıl önceden teşhis edebilmeyi sağlıyor.

Bilim insanlarının son yıllarda üzerinde en çok çalıştıkları konulardan biri demans olarak göze çarpıyor. Oldukça uzun süreli yeni bir bilimsel çalışma, görme yetisindeki değişimleri takip ederek bunamayı 12 yıl kadar erkenden teşhis edebilmeyi sağlıyor.

İngiltere'de Norfolk'ta 8 bin 623 sağlıklı katılımcıya başlayan çalışma uzun yıllara yayıldı. Çalışmanın sonunda ise katılımcıların 537'sinin demans rahatsızlığı geliştirdiği gözlemlendi. Düzenli olarak katılımcıların görme becerisini de test eden araştırmacılar ilginç sonuçlarla karşılaştı.

Demans geliştiren kişilerin reaksiyonları daha yavaş oluyor

Araştırmanın başında katılımcılardan bir ekranda hareket eden noktaları izlemeleri ve noktalar her üçgen oluşturduğunda bir düğmeye basmaları istendi. Bu görsel hassasiyet testinde reaksiyon zamanı daha yavaş olanların demans geliştirmeye daha yatkın oldukları ortaya çıktı.

Araştırmacılara göre bu durumun sebebi, Alzheimer ile ilişkilendirilen toksik amiloid plakaların ilk olarak beynin görme yeteneğinden sorumlu kısmında oluşması olabilir. Bu durumda hastalık ilerledikçe beynin bellek ile ilgili kısımlarını da etkilemeye başlıyor. Görüş hassasiyet testleri bu anlamda önemli bir teşhis aracı olabilir.

Alzheimer ya da demans hastalarının görüş becerilerindeki sorunlar daha önce de ortaya çıkarılmıştı. Bu rahatsızlıklara sahip kişiler cisimlerin kenarlarını net seçemiyor ve kontrast algısını kaybetmeye başlıyor. Ayrıca zaman içerisinde "dikkat dağıtan uyaranlara" verdikleri tepkiler de değişiyor.

Araştırma PubMed'de yayımlandı.