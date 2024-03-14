ABD Başkanı Joe Biden'ın kameralar önünde yaşadığı tuhaf anlar basında büyük yankı uyandırıyor. Her yeni görüntü ise merak uyandırıcı soruları da beraberinde getiriyor.

Kamera karşısında gösterdiği tuhaf tavırlar, boşluğa selam vermesi, tokalaştığı kişiyle tekrar tokalaşmaya çalışması gibi davranışlar derin bir analizi gerektiriyor gibi görünüyor.

Bu olaylar üzerine nöroloji uzmanları, Biden'ın davranışlarını dikkatle incelediler. Birçok uzman, Başkan'ın gösterdiği davranışların demans belirtileri olabileceğini iddia ediyor. Peki bu hareketlerinin sebebi gerçekten de sebebi ‘demans’ olabilir mi?

Her geçen gün yaşanan olaylar, kamuoyunda önemli bir tartışma başlatırken Biden'ın sağlık durumu hakkında daha fazla soru işareti ortaya çıkmasına neden oluyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina'daki bir üniversitede ülkenin tedarik zinciri kriziyle ilgili 40 dakikalık bir konuşma yaptıktan sonra ilginç bir an yaşamıştı. Konuşması sona erdikten sonra etrafında kimse olmadığı hâlde tokalaşmak için elini uzattı ve bir süre şaşkın gözlerle etrafına bakındı. İşte bu an, Biden ile ilgili iddiaların da doğmasına neden oldu.

Donald Trump'ın danışmanları, 2020 seçim kampanyası sırasında Biden'ın demans hastası olduğunu öne sürmüştü. Ancak birisinin sadece yalnızken tokalaşma hareketi yapması, demans veya alzaymır gibi tanılar için yeterli bir temel oluşturmuyor.

Biden'ın şaşkın davranışı, tıpta anlık bir "konfüzyon" durumu olarak açıklanıyor.

Bu durum, kişinin zihinsel bulanıklık yaşadığı ve garip davranışlar sergileyebileceği bir durumdur. Konfüzyon, alzaymır türlerinde olduğu gibi çeşitli başka durumlarda da ortaya çıkabilir.

İlaç kullanımı, uykusuzluk, aşırı yorgunluk, stres, anksiyete, depresyon, ateş ve zihnin başka konularla meşgul olması gibi faktörler bu duruma yol açabilir. Bu nedenle Biden'ın yaşadığı anlık şaşkınlık durumunu sadece demansa bağlamak doğru bir yaklaşım olmaz.

Nöroloji uzmanları, pek çok davranışının demans belirtileri olduğunu ileri sürüyor.

Yaşlanmak, elbette hafıza kayıplarına yol açar. 81 yaşında olan Joe Biden, yaşının gerektirdiği fizyolojik belirtileri de gösteriyor olabilir. Peki uzmanlar, hangi davranışlarından sonra Biden’a bu tanıyı koydular?

İlk olarak dünyanın dört bir yanında söylentilere neden olan o basın açıklaması videosundan söz etmek gerekir. Biden, basın mensuplarına yapacağı açıklama için alana gelirken ceketini giymeyi bir türlü başaramadı. Eşinin yardımı ile ceketini giydikten sonra başında duran gözlüğü de yere düşürdü. Aslında her şey gayet normal.

Daha sonra bir el sıkışma videosu gündem oldu.

Chuch Schumer ile el sıkışan Biden, tekrar el sıkışmak için elini uzattığında tüm dünya bu görüntüleri konuşmaya başlamıştı bile. Demans olabileceği ile ilgili iddialar da bu video ile güçlendi diyebiliriz.

Fakat bunlarla da sınırlı değil, geçtiğimiz ay kendisi Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda kendi akıl sağlığıyla alakalı söylenenlere sinirlendiğini, sağlığının da gayet yerinde olduğunu ifade etti. Ta ki…

Birkaç kez hafızasının iyi olduğunu vurgulayan Biden, Gazze ile ilgili bir soruya yanıt verirken çok konuşulacak o gafı yaptı.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi için Meksika Devlet Başkanı ifadelerini kullandı: "Bildiğiniz gibi, Meksika Devlet Başkanı Sisi başlangıçta insani yardım malzemelerinin içeri girmesi için kapıyı açmak istemedi. Ben onunla konuştum. Kapıyı açması için onu ikna ettim."

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ise bu videonun ardından "Biden'ın başkanlığa uygun olmadığını" belirttiler. Amerikan medyası da konuyla ilgili çalkalandı.

Dahiliye ve geriatri uzmanı olan Daniel J. Stone, Biden’ın muayenesi ile özel olarak ilgilendiğini, kendisinin herhangi bir alzaymır belirtisi göstermediğini söylüyor. Ayrıca çocukluğundan beri kekemelikle mücadele ettiğini, bu durumun da konuşmasına etki ettiğini ifade ediyor.

Joe Biden’ın hafızasıyla ilgili yapılan yorumlar bitecek gibi de durmuyor. Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili X üzerinden paylaşılan bu video da oldukça destek almıştı. Biden’ın ileri derece unutkanlık gösterdiğini açıklayan ifadelerin sonucunda ise imzalarının geçersiz olması talep ediliyor.

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