Görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran iki yeni akıllı baston modeli tanıtıldı.

CES 2025 etkinliğinde görme engelli bireyler için geliştirilen yeni nesil akıllı bastonlar tanıtıldı. Yeni nesil akıllı bastonlar, güvenliği ve bağımsızlığı artırmayı amaçlıyor.

Görme engelli bireyler için geliştirilen yeni akıllı bastonlar tanıtıldı. Londra merkezli teknoloji şirketi WeWalk, klasik beyaz baston tasarımını koruyarak modern teknolojilerle donattığı iki yeni modelini duyurdu: Smartcane 2 ve Smartcane+ 2. Yenilikçi bastonlar, kullanıcıların çevrelerini daha rahat keşfetmelerini sağlamak amacıyla geliştirildi.

Yeni nesil akıllı bastonların özellikleri

Smartcane 2 modeli, zemin ve baş hizasındaki engelleri algılayabiliyor. Smartcane+ 2 modeli ise sesli kontrol asistanı ile öne çıkıyor. Her iki baston da iPhone ve Android telefonlarla kablosuz bağlantı kurarak yönlendirmeleri baston üzerindeki hoparlörden aktarabiliyor. Sap kısmındaki tuşlar, telefonla doğrudan etkileşim sağlıyor.

Washington merkezli Glidance ise Glide adını verdiği otonom hareket yardımcısını tanıttı. Tekerlekli bir tabana bağlı olan bu sistem, stereo derinlik kameralarıyla engelleri tespit edebiliyor ve kapı, merdiven, asansör gibi yapılar yaklaştığında kullanıcıyı uyarıyor. Kavşaklarda güvenliği sağlamak için otomatik olarak kilitleniyor. Glide, şu anda sınırlı lansman aşamasında olup 1.799 dolara sunuluyor. Her iki şirket de görme engelli bireylerin günlük yaşamda daha güvenli ve bağımsız hareket edebilmesi adına teknolojik çözümler sunuyor.