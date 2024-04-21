Vücudumuz, fark etmediğimiz birçok ilginçliklerle dolu. Örneğin gözümüzün içinde minicik olmasına rağmen işlevi büyük bir delik var! Peki ne işe yarıyor?

Fen derslerinde vücudumuza dair pek çok şey öğrensek de bazı ilgi çekici detaylar gerçekten atlanmış gibi duruyor. Örneğin alt göz kapağının içinde, 1-2 milimetrelik küçük deliğin orada olma amacını birçoğumuz bilmiyoruz.

Bazı insanlarda daha büyük ve belirgin olurken bazılarımızda neredeyse görünmeyecek kadar küçük olan minik noktanın ne olduğunu ve ne gibi bir göreve hizmet ettiğini anlatalım.

“Lakrimal aparat” dediğimiz yer, gözyaşı sistemimiz.

Gözyaşı sistemimizin tıbbî adı olan lakrimal aparat, her iki gözümüzde de bulunuyor. Sistem; gözyaşı üreten ve üretilenleri akıtan bezlerden, keselerden ve kanallardan oluşuyor.

Üst ve alt göz kapaklarının kenarlarında bulunan açıklıklar ise gözyaşı noktaları olarak biliniyor. Peki gözyaşı noktalarına yakın, onlardan dana küçük olan delik ne yapıyor?

Görevi, kendinden büyük.

Gözyaşlarıyla dökülmeyen ama üretilen sıvılar, bu gözyaşı noktası yoluyla burna doğru akıyor. Ayrıca gözyaşını dışarı atmaya yarayan bir kapakçık görevi de görüyor. Uzmanlara göre her göz kırptığımızda göz yüzeyindeki küçük bir miktar gözyaşı, bu deliklerden dışarı çıkıyor.

Gözlerimiz bir fermuar gibi kulaklarımızdan burnumuza doğru kapandığı için gözlerimiz kapandıkça gözyaşlarımız, burnumuza en yakın tarafa doğru sürükleniyor. Bu yüzden noktalar da burna daha yakın yerde duruyor.

Ağlarken genzinizin ve burnunuzun akması, bu minik arkadaşın sayesinde.

Normalde çok az miktarlarda olan sıvı, ağladığımızda artıyor ve bağlantı noktası daha belirgin hâle geliyor. Sonucunda ise “salya sümük” dediğimiz ağlama şekli ortaya çıkıyor.

Hatta son olarak küçük bir bilgi daha verelim. Göz kuruluğu olan kişiler için bu minik deliklere ufak tıkaçlar yerleştiriliyor ki gözün fazla sıvı akıtmasının önüne geçilsin ve nemli kalsın.

Belki de hiç fark etmediğiniz küçücük bir deliğin bu kadar önemli bir yere sahip olduğunu kim bilebilirdi ki!

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