Mutlak Sessizlik Gerektiren Granny'de Kazanmak İçin 8 Tüyo

Android ve iOS’a çıktığı zamandan itibaren zorluğu ve bir anlamda da rahatsız edici antagonist karakteriyle tanınan Granny, büyükannenin evinden kaçmaya çalıştığımız bir korku oyunu. Fakat bunu söylemek yapmasından kesinlikle daha kolay.

Granny ilk bakışta oldukça basit ve üzerine çok durulmamış bir oyun gibi görünüyor. Aslında bakarsak basit olduğu bir gerçek fakat yapay zeka açısından güzel şeyler vaat eden bir oyun. Bunun yanı sıra basit olmasına rağmen oldukça rahatsız edici bir düşmana sahip olduğu da bir gerçek. İşin özü Granny'nin jumpscare attığı anlık sahneler ve kovalama sekansları dışında korku oyunundan çok bulmaca oyunu gibi ilerlediğimizi varsayabiliriz. Çünkü evden kaçmak o kadar kolay değil ve belli başlı şeyleri çözümleyip anlamanızı gerektiriyor.

Granny’nin zorluğu bazen sinir bozucu bir hal alıyor olsa da ne yapacağınızı biliyorsanız işleriniz biraz daha kolaylaşıyor. İlk başladığınız da birçok şeyi deneme yanılma yöntemiyle zor yoldan öğrenecek olsanız da belli başlı tüyolar işleri çok daha basit hale getirebiliyor. Biz de sizler için kaçışınızı kolaylaştıracak birkaç tüyo hazırladık.

Granny nasıl bir oyun?

Çokça bahsettiğimiz üzere Granny, rahatsız edici bir büyükannenin rahatsız edici evinden kaçmaya çalıştığımız bir oyun. Temelde fikir oldukça basit. Fakat işleniş şekli oyunu güzel kılan kısım diyebiliriz. Oldukça basit bir tasarıma sahip olsa da oynarken insanı germeyi başarıyor Granny. Özellikle yaptığınız hataların çok hızlı cezalandırılıyor oluşu, oyunu etkileyici kılan kısımlardan bir tanesi. Evin birçok yeri oldukça aydınlık, bu yüzden yaptığınız hata bariz bir şekilde suratınıza yansıtılıyor. Örneğin; gıcırdayan bir tahtaya bastığınızda çok hızlı bir şekilde Granny'nin tetiklenmesini sağlayabilirsiniz ve bu hatanın verdiği anlık aksiyon Granny'nin etkileyici kısmı.

Bunun dışında baktığınızda grafik açısından kesinlikle çok etklieyici değil ve görünürde basit duruyor. Fakat işin aksiyon ve bulmaca kısmı bu farkın kapanmasını sağlıyor. Çok uzun süreli olmasa da eğlenceli ve korkutucu dakikalar geçirmenize de sebep olabiliyor. Fakat şunuda belirtmek gerek, gerçekten korkmak amacıyla giriyorsanız istediğinizi elde edemeyebilirisniz. Fakat biraz korku, biraz heyecan veya bulmaca arıyorsanız aradığınız şeyi elde edebilirsiniz.

Granny tüyoları:

Bütün kapıları arkanızdan kapatın

Belli başlı eşyaları güvenli bölgede saklayın

Büyükanne ile karşılaşırsanız kaçış rotanızı iyi belirleyin

Ses çıkararak dikkat dağıtın

Başlangıçta büyükanne depodan ayrılmadan banyoyu arayın

Oyun başlarında üst katları dikkatli arayın

Sandık vb. yerlerde gerekmedikçe saklanmayın

Çatı katındaki deliği kullanın

Bütün kapıları arkanızdan kapatın:

Başlıkta da belirtildiği gibi geçtiğiniz yerlerde özellikle açık bırakmanız gerekmediği sürece arkanızda açık kapı bırakmamanız oldukça yararınıza olacaktır. Bu durum hem girdiğiniz odayı daha rahat dolaşmanızı hemde büyükanne tarafından görülme riskini azaltacaktır. Açık kapı bırakmak kesinlikle oldukça riskli ve gidişatınızı tehlikeye atan bir hareket

Belli başlı eşyaları güvenli bölgede saklayın:

Yatıştırıcı dart, yaylı tüfek, pompalı tüfek veya büyükanneyi yerine sabitleyebileceğiniz tuzakları güvenli bir bölgede saklamanız olası bir karşılaşmada koz olarak kullanmanızı kolaylaştırır. Bu tarz eşyaları elinizin altında tutmak da fayda var. Neye ne zaman ihtiyacınız olacağını bilemezsiniz.

Büyükanne ile karşılaşırsanız kaçış rotanızı iyi belirleyin

Büyükanne ile karşılaştığınız durumlarda, çatı katı, gizli bölgedeki alanlar, garaj veya bodrum gibi büyükannenin diğer bölgelere kıyasla daha az uğradığı ve birçok saklanma yerinin bulunduğu bölgelere gitmeniz hayatta kalma şansınızı arttıracaktır.

Ses çıkararak dikkat dağıtın:

Anlık bulunduğunuz bölgeden başka bir yeri biraz daha güvenli bir şekilde keşfetmek istiyorsanız yere eşya bırakarak büyükannenin dikkatini o tarafa yöneltmek size oldukça makul miktarda vakit kazandıracaktır (bu olay genellikle gizli tünelde yapılıyor).

Başlangıçta büyükanne depodan ayrılmadan banyoyu arayın:

Oyun başlangıcında büyükanne bodrum katını terketmeden olası eşyalar için hızlıca banyoyu arayın (Bunu yaparken gıcırdayan bir zemin olduğunu da unutmayın). Erken zamanda bulacağınız eşyalar ilerleyişinizi kolaylaştıracaktır.

Oyun başlarında üst katları dikkatli arayın:

Oyun başlangıç kısımlarında üst kat oldukça önem teşkil ediyor. Bir süre sonra büyükanne sürekli o taraflarda dolaşacağı için ilerleyen zamanlarda araştırma yapmak oldukça riskli oluyor. Bu yüzden erken zamanda dikkatlice dolaşmanız eşya toplamanız açısından işinize yarayacaktır. (Gerekirse alt katta ses çıkarıp kendinize zaman kazanın).

Sandık vb. yerlerde gerekmedikçe saklanmayın:

Araba bagajı, sandık veya yatağın altı gibi yerlerde gerçekten gerekmedikçe saklanmayın. Çünkü bu durum oldukça vakit kaybı yaşamanıza sebep oluyor. Bunun yerinde hızlı bir şekilde odadan çıkabilirsiniz veya daha çok işinize yarayacak tünel gibi yerlerde saklanabilirsiniz.

Çatı katındaki kırık zemini kullanın:

Çatı katında bulunan kırık zemin büyükanne hakkında anlık bir lokasyon bilgi almak için oldukça kullanışlı bir yol. Fakat siz onu gözetlerken aynı şekilde onun da sizi görebileceğiniz unutmayın. Onun sizi görmesi sizin onu görmenizden daha büyük bir tehdit oluşturduğu için özellikle görünmemeye özen gösterin.