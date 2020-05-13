Epic Games'in GTA 5'i Ücretsiz Yapacağı İddia Edildi

Rockstar Games'in piyasaya sürdüğü en başarılı oyunlardan biri olan GTA 5, bugüne kadar on milyonlarca satarak rüştünü ispatladı. Yeni ortaya atılan bir iddiaya göre Epic Games, hala GTA 5 satın almamış olanlar için inanılmaz bir indirim kampanyası düzenleyecek.

2013 yılında Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen GTA 5, erişilmesi zor bir popülariteye ulaştı. Dünyanın en çok satan oyunları listesinin zirvesini zorlayan oyun, piyasaya sürülüşünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala peynir ekmek gibi satıyor.

GTA 5, oyun başında çokça vakit geçiren oyunseverlerin çok büyük bir bölümü tarafından zaten satın alınmış durumda. Hatta yayımlanan son verilere göre oyun, bugüne dek 100 milyondan fazla kopya sattı. Bu ilgiden memnun olan Rockstar Games ise oyunu geliştirmeye devam ediyor ve bugün bile GTA 5 için çeşitli güncellemeler yayınlanıyor. Yeni ortaya atılan bazı iddialar ise GTA 5'in, yarın itibarıyla bugüne dek hiç görülmeyen bir kampanya ile oyunseverlerin karşısına çıkacağını ortaya koyuyor.

İddialara göre GTA 5, yarın itibarıyla ücretsiz olacak

Epic Games, bugüne dek düzenlediği indirimli ve ücretsiz oyun kampanyaları ile Steam'in tekelini epey sarstı. Bu çalışmaların bir parçası olarak şirket, her hafta bir ücretsiz oyun vererek Steam ile rekabette elini korkak alıştırmayacağını da gösterdi. İddialara göre Epic Games'in yarın başlatacağı yeni kampanya ise çok daha büyük bir yapımı, GTA 5'i içerecek.

Kampanyada herhangi bir kısıtlama olmayacak

İddiaya göre Epic Games, yarın itibarıyla GTA 5'i tüm oyunculara ücretsiz sunacak. Üstelik iddiaları ortaya atan kaynaklara göre Epic Games, GTA 5 kampanyasında herhangi bir kısıtlama da yapmayacak. Yani ücretsiz olarak sunulacak GTA 5, Online sürüm de dahil olmak üzere tüm modları, öğeleri ve aksiyonu ile oyun severlerle buluşacak.

Epic Games, gizemli bir oyun için geri sayıma başladı

Epic Games'in ücretsiz oyun kampanyalarını geleneksel hale getirmiş durumda. Platform, ücretsiz olarak sunacağı oyunları kimi zaman günler öncesinden haber verirken kimi zamansa ser verip sır vermiyor. Şu anda Epic Games'in internet sitesine girdiğiniz zaman ise bir geri sayımın başladığını görebilirsiniz. Epic Games, yarın başlayacak kampanyası için "gizemli oyun" ifadesini kullanıyor. Kim bilir, belki de Epic Games, GTA 5 gibi popüler bir yapımı ücretsiz sunarak tek seferde milyonlarca oyuncuyu abonesi haline getirebilir.