Yayımlanmasını merakla beklediğimiz ve fragmanının Aralık ayında oyunseverlerle buluşacağı GTA 6 oyunu hakkında ilginç iddialar geldi. Reddit'te yayılan iddia, oyunu merakla bekleyen hayranları heyecanlandırdı.

Oynamayı merakla beklediğimiz GTA 6'nın baş karakteri, söylentilere göre "Lucia" isminde bir kadın olacak ve bu kadının bir bebeği olacak. Zaten geçen yıldan beri bu söylenti ortalıkta dolaşıyordu ancak ortaya atılan iddialar, oyunseverleri daha da meraklandırdı.

Geçtiğimiz sene, yayımlanmasını merakla beklediğimiz GTA 6'ya dair pek çok şey sızdırılmıştı. Sızıntılara göre oyunda Lucia ve Jason adında iki karakter yer alacak ve Lucia, GTA tarihinde ilk kadın karakter olarak yer alacak.

Ancak baş karaktere dair iddialar sadece bununla sınırlı kalmıyor.

Rockstar Universe'den gelen bir sızıntı, Lucia'nın bebeğinin aslında oyun hikâyesine etki edeceğini söylüyor. Yani Lucia'nın aslında önceki GTA oyunlarına bir bebeği var ve GTA 6'da bu bebeğin büyümüş hâlini görebiliriz. En azından söylentilere göre.

Rockstar Universe'den gelen sızıntı, Reddit'te paylaşılıyor. Ancak bu sızıntının Reddit'te paylaşılması, oyun hayranlarının bu iddiaya daha temkinli yaklaşmalarına sebep oluyor. Çünkü büyük bir heyecanla beklenen oyuna dair sızıntılar, oyuncuların tadını kaçırabiliyor.

X'te yayımlanan bir gönderide bu iddianın tam hâlini görebiliyoruz.

"2018'den önceki raporlardan Rockstar'ın ilk kez bir GTA oyununda baş kadın karakteri tanıtacağını biliyorduk ancak bunun doğru olup olmadığı hâlâ belirsizliğini koruyordu. 2022'de sızıntılar ortaya çıktığında, birçok videoda bir erkek ve bir kadın karakterin kontrol edildiği ve 'Jason' ile 'Lucia'ya gönderme yapıldığı görülüyordu. Bir dizi başka rapor da onların soygunlara odaklanan bir hikâye ve Bonny & Clyde tarzı bir hikâye ile oynanabilir ana karakterler olacağını destekledi. Dahili kaynaklar ayrıca Lucia'nın oyunun hikayesinde yer alan bir çocuğunun olduğunu doğruladı. Bu, GTA için bir ilk ve çocukların oyunda (yeterince büyük olanların) yapmamaları gereken şeylere bulaşması konusunda uzak durması gerektiği… Jimmy... Ancak Lucia'nın çocuğunun çok daha genç olduğuna inanılıyor ve Jack Marston'un RDR 1 ve 2'deki durumuna benzer şekilde yalnızca ara sahnelerde görünüyor."

Ayrıca bir başka sızıntıya göre Lucia, pek de iyi sayılmayan işlere bulaşıyor.

"Lucia'nın bir bebeği olduğu ve banka soygununa gitmeden önce bir şarküteride terk ettiği ve daha sonra böyle bir eylem yaptığı için tutuklandığı söylendiğinde kaynağım beni şaşırttı. Bebeğin kız mı erkek mi olduğu bilinmiyor ve belli ki oyunda çocuk olmayacak, bu sadece bir ara sahnede geçmişe dönüş olarak oluyor, bundan sonra bu bebeğe ne olacağı konusunda hiçbir bilgim yok. Birkaç yıl sonra Lucia şartlı tahliyeyle serbest bırakılır, kendisiyle birlikte soygun yapmayı planlayan Jason tarafından hapishanede yakalanır ve bir süre sonra birbirlerine aşık olurlar. Görevlerin planlamasının büyük kısmı "Vault" adlı bir gece kulübünde yapılıyor. Oyunun ilk görevinde Jason'ı kontrol ediyorsunuz ve inmek üzere olan ve bir Rus uyuşturucu satıcısını taşıyan uçağı takip etmeniz gerekiyor. Görünüşe göre Jason bu adamla tanışıyor ve uyuşturucu çalmak için bir görev planlamaya başlıyor. Bu uyuşturucu çalma görevinde polis tarafından kovalanırlar ve uyuşturucu okyanusa düşer. Geri almak için okyanusa dalış yapmaları gereken bir görev var."

Bu söylentiye göre oyunda bir bebek görmeyeceğiz çünkü muhtemelen bahsedilen bebek, önceki oyunlarda doğmuş ve GTA 6'da büyümüş hâlde olacak. Grand Theft Auto, daha önce oyunlarında çocuk karakterlere yer vermişti ama çok nadiren ortaya çıkmışlardı.

Rockstar Games, GTA 6 için tanıtım fragmanının aralık ayında yayımlanacağını doğruladı. Net bir gün verilmedi ancak ayımlanacak olan fragman ile bu sızıntıların ne kadar doğru olduğunu az da olsa öğrenebiliriz.