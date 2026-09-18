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GTA 6 Online Ne Zaman Gelecek? Twitch CEO'sundan Heyecanlandıran Açıklama

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Twitch CEO'su Dan Clancy, GTA 6'nın multiplayer versiyonunun ne zaman geleceğine dair açıklama yaptı.

GTA 6 Online Ne Zaman Gelecek? Twitch CEO'sundan Heyecanlandıran Açıklama
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6’nın çıkışına artık çok az bir süre kaldı. Oyun, 19 Kasım 2026 tarihinde resmen bizlerle buluşacak. Ancak bu tarihte sadece hikâyeli olan tekli oyunculu versiyonun geldiğini göreceğiz. GTA 6’nın online versiyonunun gelişi hakkında ise henüz Rockstar’dan resmî bir bilgi gelmemişti.

İşte bu konuda oyuncuları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Twitch CEO’su Dan Clancy, Bloomberg ile gerçekleştirdiği röportajda GTA 6’nın multiplayer versiyonunun ne zaman çıkacağına dair açıklamalarda bulundu.

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GTA 6 Online Ne Zaman Gelecek? Twitch CEO'sundan Heyecanlandıran Açıklama
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GTA 6 Online, 2027’de gelebilir

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Clancy, Twitch ekibinin Rockstar Games ile doğrudan temas halinde olduğunu ve geliştirici stüdyonun planları üzerinde görüşmeler yürüttüklerini belirtti. Bu görüşmelerin temel amacı, platformdaki içerik üreticilerinin GTA 6 çıkışıyla birlikte izleyicilerle nasıl bir etkileşim kurabileceğini ve süreçten en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini kurgulamak.

Twitch, GTA 6’nın ilk çıkışıyla birlikte izleyici sayılarında muazzam bir artış yaşanacağını öngörüyor. Ancak Dan Clancy’nin dikkat çektiği asıl nokta, oyunun ilk çıkış anından ziyade çevrim içi modunun gelmesi. Clancy, ana oyunun çıkışıyla büyük bir sıçrama yaşanacağını, fakat asıl devasa izleyici dalgasının multiplayer mod ile geleceğini belirtti. Bunun ardından ise GTA 6 Online’ın 2027 yılında piyasaya sürülmesini beklediklerini aktardı.

Tabii ki bu kesinleşmiş bir şirket bilgisi veya resmî bir doğrulama değil, tamamen sektör içi bir beklenti. Direkt olarak Rockstar’dan hiçbir açıklama yok. Bu yüzden kesin diye düşünmemek gerek ancak bu kadar büyük bir isimden geldiği için doğru olma ihtimali var.

GTA 5’in 13. yılını kutlamasına rağmen hâlâ çok fazla oynanmasının nedenlerinden biri GTA Online’dı. Bu yüzden GTA 6’nın multiplayer versiyonu da oyunun uzun vadeli olması için büyük önem taşıyor.

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Gta 6

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