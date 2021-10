Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition, Rockstar Games’ta çıkacağı 11 Kasım 2021'de, Xbox Game Pass'te de satışa sunulacak.

2021’in ilk aylarında tanıtılmaya başlayan GTA: The Definitive Edition ilgiyle bekleniyordu. Yeni oyun hakkında pek çok merak edilene karşın Rockstar Games, oyunun orijinal temelinin korunarak modern bir deneyim sunulması için güncellendiğini açıklamıştı.

GTA: San Andreas'ın yeniden düzenlenen koleksiyonu GTA: The Trilogy - The Definitive Edition'ın Kasım ayında Rockstar Games ile eşzamanlı olarak Xbox Game Pass’e geleceği duyuruldu.

GTA: The Definitive Edition, 11 Kasım'da Xbox Game Pass'e geliyor

Rockstar Games tarafından güncellenen efsane oyun koleksiyonunun 11 Kasım'da çıkacağı duyuruldu. GTA San Andreas Remastered, çıktığı gün Xbox Game Pass’e de gelecek. Bu yıl GTA: San Andres’in 20. yılını kutlayan Rockstar Games’in mümkün olduğu kadar fazla oyuncuya ulaşmayı hedeflediği görülüyor. GTA The Definitive Edition'ın Xbox Game Pass’e dahil olmasıyla Microsoft, hizmetini genişletmekte iyice yükselişe geçtiğini kanıtlamış oldu.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, 11 Kasım 2021'de Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch ve Rockstar Games ile PC için dijital olarak satışa sunulacak. Koleksiyon ayrıca Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 ve Nintendo Switch için 7 Aralık 2021'de fiziksel olarak piyasaya sürülecek.

GTA 3, 7 Aralık'ta PS'ye gelecek

GTA 3, artık Playstation'da oynanabilecek. GTA The Definitive Edition üçlemesinden sonuncusu GTA 3’ün yeni versiyonu, 7 Aralık’tan itibaren Sony Playstation Now aboneliğinin bir parçası olacak.

Ancak bu oyunun yalnızca PlayStation4 sürümü olacak. Yeni nesil konsolda oynasanız bile PS5 sürümünü içermeyecek. Xbox Game Pass üyeleri, 11 Kasım’dan itibaren tüm seriye erişebileceği için bu konuda Sony’nin geride kalacağı düşünülüyor.