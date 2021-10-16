Yeni GTA Üçlemesinin Üzecek Gereksinimleri Ortaya Çıktı

Efsaneleşmiş GTA oyunlarının yenilenmiş sürümü olacak olan GTA Trilogy: The Definitive Edition’ın sistem gereksinimleri ve oyunların genel yapısı hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı.

Yıllardır beklenen GTA 6’nın yerine duyurulan GTA Trilogy: The Definitive Edition, özellikle eski üçlemenin hayranları tarafından büyük sevinçle karşılandı. Yüksek kalite grafikler ve GTA V benzeri kontrolleri ile umut vadeden paketin bu yıl içinde konsollar ve PC için çıkış yapması da bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde oyunun dudak uçuklatan fiyatı bir perakende sitesinde ortaya çıkmıştı. 70 Euro’ya satılması beklenen oyunun bu kez de sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

“GTA V açıyor mu?” sorusunu unutun

Üçleme hakkında sızdırılan bir notta şu şekilde yazıyor. “ 3 büyük şehir, 3 epik hikaye. Oyun dünyasına yön veren bu 3 klasik oyun, yeni ışıklandırma ve çevre detayları, yüksek kalite kaplamalar ve arttırılmış çizim mesafesi ile karşımıza çıkacak. Oyunlarda ayrıca GTA V’ten alışkın olduğumuz kontroller ve hedef alma sistemi de oyuna eklenecek. 3 oyunun da dünyasına eklenecek yeni detaylar sayesinde bu dünyalara bambaşka bir gözle bakacaksınız.”

Notta yazanlara göre oyuna eklenecek detaylar ve kontroller bu oyunları bir nevi GTA V moduna çevirecek. Oyunların kaplayacağı dosya boyutunun ise 45 GB olacağı ortaya çıktı. Üçlemenin sistem gereksinimleri ise GTA V ile yarışır düzeyde.

GTA Trilogy: The Definitive Edition’ın ortaya çıkan sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri;

İşlemci: Intel Core i5-2700K/AMD FX-6300

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 45 GB Depolama

İşletim Sistemi: Windows 10

Önerilen Sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama: 45 GB Depolama

İşletim Sistemi: Windows 10

Ortaya çıkan bilgiler ve sistem gereksinimlerinden sonra GTA Trilogy’nin nasıl olacağı konusundaki merak daha da artmış durumda.