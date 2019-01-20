Guinness Rekortmeni Dünyanın En Yaşlı Adamı Hayatını Kaybetti

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Dünyanın en yaşlı adamı Masazo Nonaka 113 yaşında hayatını kaybetti.

Ashoro’daki evinde Pazar sabahının erken saatlerinde hayata gözlerini yuman Masazo Nonaka’nın doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Nonaka, 2018 yılının Nisan ayında 112 yıl 259 günlük yaşamıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.

25 Temmuz 1905 yılında doğan Nonaka, büyük bir ailenin çocuğuydu. Ailenin bir konaklama yeri işletiyordu ve şu anki işletmecileri ailenin dördüncü neslinin üyelerinden 106 yaşındaki torun Yuko.
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Yuko, büyükbabasının gayet normal göründüğünü belirtti. Nefes almadığını fark ettiklerindeyse Nonaka’nın hayata gözlerini yumduğunu anladılar. Yuko aynı zamanda Nonaka’nın hiçbir sağlık sorununun olmadığını ve huzur içinde gittiğini belirtti.
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Kaynak : https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/worlds-oldest-man-113-dies-at-his-home-in-northern-japan/articleshow/67611400.cms
Etiketler: Dünyanın En Yaşlı Adamı
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