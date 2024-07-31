Herkesin en az bir kere aklına geldiği bir soruyu bugün gündeme getiriyoruz: Güneş, olur da ortadan yok olur; bir patlama yaşarsa, biz ne zaman ölürüz?

Bu soruya aslında “Güneş patlayabilir mi?” sorusuyla başlamak daha doğru olur. Ancak bilimsel olarak onun da net bir cevabı yok.

Peki gerçekten de böyle bir senaryoya kendimizi hazırlamamız gerekirse, Dünya’da ne kadar zamanımız kalmış olur?

Güneş patlaması, bilimsel olarak pek mümkün bir senaryo değil.

Öncelikle bunu cevaplayarak içinize bir su serpelim. Çünkü Güneş'in yaşam döngüsü boyunca birkaç aşamadan geçtiği ancak "patlama” yaşayacağı herhangi bir şekilde düşünülmüyor. Çünkü patlama, genellikle bir yıldızın süpernova olarak bilinen dramatik ölümünü tanımlamak için kullanılıyor.

Süpernovalar da büyük kütleli yıldızların yaşamlarının sonlarında gerçekleşen şiddetli patlamalardır. Aslında Güneş'in kütlesi de bir süpernova geçirecek kadar büyük değil.

Peki Güneş, ömrü boyunca patlamayacaksa hangi aşamalardan geçecek?

Şu anda Güneş, ana dizi yıldızı olarak hidrojen yakıyor. Bu aşama da toplam ömrünün yaklaşık 10 milyar yılının yaklaşık 5 milyar yılını kapsar. Şu anda, Güneş'in bu aşamada yaklaşık 5 milyar yıl daha kalması bekleniyor.

Hidrojen yakıtı tükendikten sonra, Güneş'in genişleyerek bir kırmızı deve dönüşeceği biliniyor. Bu süreçte dış katmanlarını genişletecek ve iç katmanlarını daraltacak. Bu aşama, yaklaşık 1 milyar yıl sürebilir ve Güneş, Merkür ve Venüs'ü yutarak Dünya'ya kadar genişleyebilir.

Kırmızı dev aşamasından sonra, Güneş'in dış katmanları uzaya savrulacak ve geriye kalan çekirdek, beyaz cüce olarak bilinen yoğun ve sıcak bir nesneye dönüşecek. Beyaz cüce, yavaşça soğuyarak kara cüce olarak bilinen soğuk bir nesneye dönüşecektir.

Peki olası bir senaryo oluşturursak Güneş patlamasında kaç dakika hayatta kalırız?

Güneş patlarsa, Dünya'ya etkisi yaklaşık 8 dakika sonra hissedilir. Bu süre, ışığın ve enerjinin Güneş'ten Dünya'ya ulaşması için gereken süredir.

Güneş patlarsa büyük miktarda enerji ve parçacık aniden dışarı fırlatılacak. Bu enerji, ışık hızında hareket eder ve Dünya'ya yaklaşık 8 dakika sonra ulaşır. 8 dakika içinde de Dünya’nın sonu gelmiş olacaktır.

Unutmayın, bu ihtimal sadece bir senaryodan ibaret.

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