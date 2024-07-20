Bazı hava durumu koşullarında, güneş tutulması sırasında gökyüzündeki bulutlar kaybolabilir. Sahiden neden?

Hayatınızda kaç kez gökyüzünde bir mucizeye tanık oldunuz? Bir güneş tutulması sırasında, gözlerinizin önünde bulutların birer birer kaybolduğunu fark ettiniz mi?

Sanki doğa aniden nefesini tutmuş, bulutları bir sihirle uzaklaştırmış gibi! Peki bulutlar nereye kayboluyor?

Ay, Güneş'in önünden geçerken Dünya'ya bir gölge düşürür ve günü alacakaranlığa çevirir.

Çoğu kişi için en dikkat çekici meteorolojik etki, sıcaklık düşüşü olacaktır. Ana enerji kaynağımızı engellediğinde, cildimizdeki sıcaklık düşüşünü hemen fark edebiliriz ancak hava sıcaklığının en düşük noktasına ulaşması yaklaşık 20 dakika sürebilir.

Hava, doğrudan Güneş tarafından değil, Güneş'in sıcaklığının yerden geri yansımasıyla ısındığı için bu biraz zaman alır.

Hava sıcaklığının ne kadar düşeceği, hakim hava koşullarına bağlı olarak değişecektir ancak tam tutulma hattı altındaki çoğu yer, en az birkaç derece düşüş bekleyebilir.

Peki bulutlar nasıl kayboluyor?

Belki de tutulma sırasında en büyülü hava değişikliği, bulutların buharlaşmasıdır. Bu her durumda ve gökyüzündeki her bulutta gerçekleşmez. Tutulma öncesinde mevcut olan bulut türü çok önemlidir.

Cumulus bulutları, yani o kabarık güzel hava bulutları en çok etkilenenlerdir. Bu bulutlar, yerden yükselen ve bulutlara yoğunlaşan hava cepleri üzerinde oluşur ve desteklenir.

Bu sürecin başlaması ve devam etmesi için belirli bir sıcaklık gereklidir. Günün atmosfer koşullarına bağlı olarak bu değer değişecektir ancak sıcaklık, tutulma sırasında bu kritik değerin altına düşerse, gökyüzü temizlenebilir.

Tutulma sona erdiğinde ve sıcaklıklar eski hâline döndüğünde, bulutlar yeniden oluşmaya başlayabilir.

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