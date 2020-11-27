Güney Afrikalı Bilim İnsanları Güneş'i Karartmayı Planlıyor

Güney Afrikalı bilim insanları, atmosfere bol miktarda sülfür dioksit gazı pompalayarak bulutlar oluşturmayı ve "Güneş'i karartmayı" planlıyorlar. Bilim insanlarının daha az Güneş ışığı gelmesi yönündeki çalışmalarının nedeni ise su kaynaklarını koruyabilmek.

Küresel iklim değişikliği tüm dünyayı etkilemeye devam ederken Güney Afrikalı bilim insanları, küresel iklim değişikliğinin etkilerini en azından yerel olarak azaltabilmek için ilginç bir fikir öne sürdüler.

Environmental Research Letters’ta yayınlanan makaleye göre Cape Town Üniversitesi'nden bilim insanları, ülkedeki su kaynaklarının günden güne zayıflaması ve uzak gelecekte tüm su kaynaklarının yüzde 90’ını kaybetme ihtimaline karşın “Güneş’i karartma” planını ortaya attılar.

Bilim insanları, su kaynaklarını korumak için Güneş'i "karartmayı" teklif ediyor

Güneş’i karartma planı dahilinde bilim insanları, ülkenin başkenti olan Cape Town üzerinden atmosfere bol miktarda sülfür dioksit gazı pompalayacak ve bulut oluşturacak. Bu sayede Güneş ışınları yeryüzüne ulaşmadan uzaya geri yansıtılacak ve küresel iklim değişikliğinin etkileri hafifletilmiş olacak.

Bilim insanlarının yeryüzüne ulaşan Güneş ışığı miktarını azaltma yönündeki planlarının bilimsel bir karşılığı olsa da uzmanlar, küresel ısınmaya karşı atmosfere gaz pompalamanın iklim sistemi için tehlikeli bir müdahale olduğunu belirtiyorlar. Zira Güneş ışınlarını engelleyecek kadar büyük oranda gaz salmak, aynı zamanda atmosfer dengesini kalıcı olarak bozma potansiyeline de sahip.

Bilim insanlarının açıklamalarına göre küresel iklim değişikliğinin Cape Town’a etkisi, herhangi bir önlem alınmadığı takdirde 2100 yılına kadar 3 kat artış gösterecek. Yapılan açıklamalara göre Güneş’i karartma planı ile sıcaklıkları 2020 yılındaki seviyelerde tutmak, su kaynaklarının yüzde 90’ının kaybolmasıyla sonuçlanacak büyük kuraklığı engellemeyi sağlayabilir.