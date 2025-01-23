Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 23.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Hem ıslak hem kuru kullanıma uygun olan Philips tıraş makinesi, esneyen ve dönen başlıklara sahip. Ürün, 1.129,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

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256 GB depolama kapasitesine sahip Xiaomi 14T Pro, 50 MP arka kamerasıyla net görüntüler sunuyor. Yapay zekâ desteği sunan bu telefonu satın almak isterseniz şimdi 36.499,00 TL.

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5.3 Bluetooth desteği sağlayan JBL kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği ve 70 saat pil ömrü ile ön plana çıkıyor. Kulaklığı 3 ay vade farksız indirim ile 5.699,05 TL’ye satın alabilirsiniz.

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2-3 monitörün sığabileceği, 140x 60x 75 cm ölçülere sahip masanın yanlarında kulaklığınızı ya da gerekli ekipmanlarınızı asabileceğiniz 8 adet kanca bulunuyor. Masa 3 ay vade farksız taksit imkânı sunarken %31 Prime indirimi ile 5.999,99 TL’ye düşmüş durumda.

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80 dakikaya kadar çalışma süresi sağlayan Philips süpürge; LED teknolojisine, deterjan eklenebilen su haznesine ve farklı yüzeyleri temizlemek için aparatlara sahip. Süpürgeyi 15.699,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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Çift bantlı kablosuz bağlantı sağlayan ve 4 anteni ile ön plana çıkan Archer VR300, 1.399,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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Philips Hue Play ışığı isterseniz televizyonunuzun arkasına isterseniz duvara monte edebilir, 16 milyon renk arasından seçim yaparak odanızın havasını değiştirebilirsiniz. Işık, sepete özel indirim fırsatıyla 3.959,10 TL’ye düştü.

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