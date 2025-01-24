Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 24.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Paslanmaz çelik, sızdırmaz ve BPA içermez Stanley termos, 0.50 Litre kapasiteye sahip. Ürün, indirim fırsatıyla 1.449,00 TL’ye düştü.

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Akıllı Gürültü Engelleme özelliğine sahip P40i, 60 saate kadar çalma süresiyle her an yanınızda. Kulaklık 2.478,67 TL fiyatı ile listemizde yerini alıyor.

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Zamanlayıcılı ve uzaktan kumandalı Astronot Projektörü, günün fırsatları arasında 630 TL fiyatıyla öne çıkıyor.

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24.5 inç ekran boyutu, 0.5 ms tepki süresi, 240 hz yenileme hızı ve FreeSync özellikleri ile ön plana çıkan Lenovo Legion, 4.999,00 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

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10000DPI mouse hassasiyeti ve uzun çalışma ömrü ile günün fırsatları arasında bulunan Claw's mouse; 849,00 TL fiyatı ile karşımıza çıkıyor.

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Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğine sahip Qcy T13, Bluetooth 5.3 sayesinde 10 metreye kadar menzil ve 7 saat sürekli kullanım sağlıyor. Kulaklığı sepete özel indirim fırsatıyla 799,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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