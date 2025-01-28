Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 28.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Paslanmaz çelik, sızdırmaz ve BPA içermez Stanley yemek termosu, 0.41 Litre kapasiteye sahip. Ürün, 1.059,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

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Kafa bandında ve kulak yastıklarında kullanılan hafızalı yumuşak köpük sayesinde uzun saatler oyun oynamanıza yardımcı olacak HyperX Cloud III, gürültü önleme özellikli kristal netliğinde 10 mm mikrofona sahip. Kulaklık, 2.999,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

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Taşıma çantası ile gelen Songmics kamp sandalyesi, yırtılmaya karşı dayanıklı Oxford 600D kumaştan yapılmış. Maksimum 150 kg ağırlık taşıyan bu sandalyeyi %9 Prime fırsatıyla 1.499,99 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

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24.5 inç ekran boyutu, 0.5 ms tepki süresi, 240 hz yenileme hızı ve FreeSync özellikleri ile ön plana çıkan Lenovo Legion, 4.999,00 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

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Ayarlabilir fan hızına, 6 farklı stant yükseklik kademesine ve 2 USB Port’una sahip Claw’s fan, 499,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

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Tüm VDSL/ADSL hatlarla uyumlu çalışabilen Keenetic modem, siber tehdit korumasına ve ebeveyn kontrolü özelliğine sahip. Router 2.899,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

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Hem ıslak hem kuru kullanıma uygun olan Philips tıraş makinesi, esneyen ve dönen başlıklara sahip. Ürün, 1.129,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

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