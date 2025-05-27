Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 27.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Hafızalı süngeri, kişiselleştirilebilen 3D kolçakları, özel dokuma kumaşı ve ergonomik tasarımıyla uzun süre bilgisayar başında vakit geçirenlerin tercihi olan FAB V4, 7.698,00 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

Router, Access Point, Range Extender ve WISP gibi çoklu mod seçenekleri sunan TP-Link modem, 300 Mbps kablosuz iletim hızına sahip. İki anteni de bulunan bu cihazı satın almak isterseniz şimdi 573,99 TL.

Kullanıcı yorumu:

Ayarlanabilir tasarımı sayesinde telefonunuzu istediğiniz açıda konumlandırabileceğiniz Baseus telefon tutucu, sürüş deneyiminizi kolaylaştırıyor. Güçlü tutuşu ile sabitlendiği yerden oynamayan ürün, 323,91 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

50 milyon tuş vuruş ömrü ve dahili ses kontrolcüsü ile dikkat çeken Throne Lumina K1, %100 mekanik red switch tuşlara sahip. RGB ışıkları sayesinde oyunseverlerin tercihi olan bu klavye, Günün Fırsatları kapsamında 1.399,00 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

594,99 TL fiyata sahip olan SYTUNG hava kompresörünün ayarlanan basınç seviyeleri sayesinde otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, top, lastik bot, yatak vb. malzemeleri 3 ila 5 dakika arasında şişirebilirsiniz. Üründe basınç seviyesini gösteren LED ekran ve otomatik kapanma da bulunuyor.

Kullanıcı yorumu:

Oyun oynarken, müzik dinlerken ya da film izlerken basları ve tizleri en net şekilde duyabileceğiniz Aula N-108, tak çalıştır kullanımı sayesinde sizi uğraştırmıyor. RGB aydınlatması ve güçlü sesiyle oyun deneyiminizi en üst seviyeye taşıyabileceğiniz bu ses sistemi, %14 indirimle 363,00 TL'ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

8K yüksek aktarım kapasitesine, 4,5m uzunluğa ve geniş uyumluluğa sahip Echorin kablo, 521,10 TL indirimli fiyatı ile günün fırsat ürünlerinden bir diğeri oluyor.

Kullanıcı yorumu:

Aktif gürültü engelleme özelliği, 60 saate kadar çalma süresi ve yüksek çözünürlüklü ses aktarımı ile dikkat çeken Anker Space One Pro, %15 indirimle 7.211,90 TL’ye Amazon’da satışta.

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