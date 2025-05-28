Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 28.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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15,6 inç ekrana sahip Casper bilgisayarın 512 GB SSD’si ve 144 hz yenileme hızı sayesinde istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, 36.199,00 TL’ye düşmüş durumda.

20W gücündeki Baseus şarj aleti, emsallerine göre %50 daha küçük bir tasarıma sahip. Çok sayıda cihazla uyumlu bu ürünü satın almak isterseniz şu an Prime fırsatıyla 380,00 TL’ye satılıyor.

Kullanıcı yorumu:

İki temi̇zleme moduna ve basınç sensörüne sahip Philips Sonicare 4100 Serisi, diş etlerini korumaya ve diş eti çizgisi boyunca plak temi̇zli̇ği sağlamaya yardımcı oluyor. Diş fırçası, %7 indirim fırsatı ve 1.999,00 TL fiyatıyla listemizde yerini aldı.

50 W güce ve 3 farklı bağlantı imkânına sahip Presonus Referans Monitör, ister evde ister stüdyoda kullanılabilir. Ürün Günün Fırsatları kapsamında 6.366,90 TL’ye satışta.

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Paslanmaz çelik, sızdırmaz ve BPA içermez Stanley termos, 1.18 Litre kapasiteye sahip. Ürün, 2.319,20 TL fiyatıyla Günün Fırsatları arasında yerini alıyor.

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Ağınızın kapsama alanını genişletmek ve sinyal gücünü artırmak için tasarlanmış olan TP-Link TL-WA860RE, 2 harici antene ve kolay bir kuruluma sahip. Kompakt boyutuyla da dikkat çeken bu cihazı satın almak isterseniz şimdi 727,99 TL.

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1200 DPI'a kadar ayarlanabilen Everest mouse, fiyat performans ürünü arayanların tercihi oluyor. Led ışıklı tasarımı ile ön plana çıkan bu mouse, sadece 119,99 TL.

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100'den fazla cihazı bağlayabileceğiniz TP-Link modem, 5400 Mbps veri aktarım hızına sahip. 6 geniş kapsamalı anteni de bulunan bu cihaz, 2.759,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor.

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