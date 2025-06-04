Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 04.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Lenovo LOQ 15ARP9 83JC00D9TR Gaming Laptop
15,6 inç ekrana sahip Lenovo bilgisayarın 1 TB SSD’si ve 144 hz yenileme hızı sayesinde istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, %5 indirim fırsatıyla 56.999,00 TL’ye düşmüş durumda.
Mercusys MR90X AX6000 4 Port 6000 Mbps Router
8 yüksek çekimli antene sahip olan Mercusys modem, 6000 Mbps'ye kadar aktarım hızı sağlıyor. Kapsama alanı sayesinde evinizdeki ölü alanlarda bile çekim sağlayan bu cihaz, 3.734,00 TL fiyatıyla Günün Fırsatları listemizde yerini alıyor.
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Logitech G Pro X Wireless Lightspeed Oyuncu Kulaklığı
Kulak yastıklarında kullanılan hafızalı köpük sayesinde uzun saatler oyun oynamanıza yardımcı olacak Logitech G Pro X, 13 metre menzile ve 20 saate kadar pil ömrüne sahip. Kulaklık, 7.167,60 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
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Braun Series 3 310s Islak ve Kuru Tıraş Makinesi
Hem ıslak hem kuru kullanıma uygun olan Braun tıraş makinesi, 3 hareketli bıçağa sahip. Farklı başlıkları da bulunan bu ürünü satın almak isterseniz şimdi 1.999,00 TL.
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SONOFF T5-2Gang WiFi Kablosuz Dokunmatik Anahtar
1.404,06 TL fiyata sahip olan SONOFF anahtar sayesinde hayatınızı daha kolay bir hale getirebilirsiniz. Uzaktan kontrol ya da sesli kontrol ile komutlar verebileceğiniz bu ürün, Alexa ve Google Home gibi uygulamalarla uyumlu.
Usams US-SJ544 1.2 m Dijital Göstergeli Örgülü Type-C Hızlı Data ve Şarj Kablosu
66W'a kadar şarj gücüyle, LED ekranıyla, 1,2 metre uzunluğuyla ve örgü yapısıyla dikkat çeken Usams kablo, 259,00 TL fiyatıyla listemizde yerini aldı.
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Logitech G G915 X LIGHTSPEED TKL Düşük Profilli Kablosuz Oyun Klavyesi
LIGHTSYNC teknolojisi ile RGB aydınlatma sunan Logitech klavye, sıvı dökülmelerine karşı dayanaklı olarak tasarlanmış. 2,4 GHz LIGHTSPEED, Bluetooth veya USB-C gibi 3 farklı bağlantı moduyla oyun deneyiminizi iyileştirecek bu klavye, %12 indirimle 7.392,00 TL'ye düşmüş durumda.
Hoala Hoala Termal Akım Korumalı 6'lı Priz
Aynı anda birden fazla cihazınızı şarj edebileceğiniz Hoala Hoala prizde 3 adet USB girişi de bulunuyor. Ayrıca sizin ve çocuklarınızın güvenliğini düşünen bu cihaz, termal akım korumasına sahip. Fiyatı ise 431,99 TL.
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