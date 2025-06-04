Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 04.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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15,6 inç ekrana sahip Lenovo bilgisayarın 1 TB SSD’si ve 144 hz yenileme hızı sayesinde istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, %5 indirim fırsatıyla 56.999,00 TL’ye düşmüş durumda.

8 yüksek çekimli antene sahip olan Mercusys modem, 6000 Mbps'ye kadar aktarım hızı sağlıyor. Kapsama alanı sayesinde evinizdeki ölü alanlarda bile çekim sağlayan bu cihaz, 3.734,00 TL fiyatıyla Günün Fırsatları listemizde yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

Kulak yastıklarında kullanılan hafızalı köpük sayesinde uzun saatler oyun oynamanıza yardımcı olacak Logitech G Pro X, 13 metre menzile ve 20 saate kadar pil ömrüne sahip. Kulaklık, 7.167,60 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Hem ıslak hem kuru kullanıma uygun olan Braun tıraş makinesi, 3 hareketli bıçağa sahip. Farklı başlıkları da bulunan bu ürünü satın almak isterseniz şimdi 1.999,00 TL.

Kullanıcı yorumu:

1.404,06 TL fiyata sahip olan SONOFF anahtar sayesinde hayatınızı daha kolay bir hale getirebilirsiniz. Uzaktan kontrol ya da sesli kontrol ile komutlar verebileceğiniz bu ürün, Alexa ve Google Home gibi uygulamalarla uyumlu.

66W'a kadar şarj gücüyle, LED ekranıyla, 1,2 metre uzunluğuyla ve örgü yapısıyla dikkat çeken Usams kablo, 259,00 TL fiyatıyla listemizde yerini aldı.

Kullanıcı yorumu:

LIGHTSYNC teknolojisi ile RGB aydınlatma sunan Logitech klavye, sıvı dökülmelerine karşı dayanaklı olarak tasarlanmış. 2,4 GHz LIGHTSPEED, Bluetooth veya USB-C gibi 3 farklı bağlantı moduyla oyun deneyiminizi iyileştirecek bu klavye, %12 indirimle 7.392,00 TL'ye düşmüş durumda.

Aynı anda birden fazla cihazınızı şarj edebileceğiniz Hoala Hoala prizde 3 adet USB girişi de bulunuyor. Ayrıca sizin ve çocuklarınızın güvenliğini düşünen bu cihaz, termal akım korumasına sahip. Fiyatı ise 431,99 TL.

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