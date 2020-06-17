Başrolünde Çağatay Ulusoy’un olduğu Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız, 4. ve final sezonuyla 9 Temmuz’da Netflix’te yayınlanacak. Dizinin final sezonunda izleyicileri pek çok sürpriz beklediği söyleniyor.

Dünyanın en büyük dijital yayın platformu Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi olan Hakan: Muhafız, ya da global ismiyle The Protector, geride bıraktığı üç sezonda hatrı sayılır bir izleyici kitlesi oluşturmuştu. Senaryo ve görsel efekt bakımından yer yer sınıfta kalmasına rağmen her sezonunda merak uyandırmayı başaran fantastik dizi, dördüncü ve final sezonuyla geri dönüyor.

Netflix Türkiye, bugün yaptığı açıklamayla başrolünde ünlü aktör Çağatay Ulusoy’u izlediğimiz Hakan: Muhafız’ın dördüncü sezonunun 9 Temmuz’da yayınlanacağını duyurdu. 10 bölümden oluşan final sezonunda Ulusoy’a, Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Okan Yalabık, Taner Ölmez, Bige Önal, Boran Kuzum, Miray Daner ve Burçin Terzioğlu gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise her zaman olduğu gibi Can Evrenol ve Gökhan Tiryaki ikilisi oturuyor.

Hakan: Muhafız'ın dördüncü sezonunda izleyicileri pek çok sürpriz bekliyor

Peki, dördüncü sezonda izleyicileri neler bekliyor? Yedinci Ölümsüz intikam ateşiyle şehri yakmış ve İstanbul'un neredeyse tamamı Ölümsüzlerin karanlığına teslim olmuştur. Kahramanımız şimdi hem insanlığın hem de Muhafızlar ve Ölümsüzlerin tarihini değiştirmek zorundadır. Artık herkesin kaderinin kendisine bağlı olduğunu bilir. Bu kez başarmaktan başka şansı yoktur.

Dördüncü ve final sezonunda kahramanlarımızın dünyası pek çok açıdan tersine döner. Maceranın en başından bu yana Muhafız'ın yanında olan Zeynep, artık karşısındadır. Öte yandan Hakan amaçlarını gerçekleştirmek uğruna düşman saflardan destek almak ve bir Ölümsüzü uyandırmak zorunda kalır.

Hakan, hem geçmişte hem de günümüzde son yüzleşmesini Faysal'la yapacak

Hakan geçmişin karanlığını aydınlattığında ise taraflar arasındaki dengeler tamamen değişir. Tarihte iyiyle kötünün savaşında tüm hesaplar ödenirken, Hakan hem geçmişte hem de gümüzde son yüzleşmesini Faysal'la yaşar. Binnur Karaevli’nin hayata geçirdiği Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi Hakan: Muhafız in dördüncü ve final sezonu, 9 Temmuz’da yayınlanacak.