Netflix’in ilk yerli yapımı Hakan: Muhafız setinden yeni bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda Muhafız’ı canlandıran Çağatay Ulusoy’un ilk Muhafız’a dönüştüğü anlar görülüyor.

Netflix, bir süredir hayatımızda hatrı sayılır bir yer kaplıyor. Yayın platformu, yayınladığı yabancı dizi ve filmlerin yanı sıra son yıllarda yerli yapımlarla da ismini duyurmayı başardı. Netflix’in yerli yapımları arasında olan Hakan: Muhafız ise hepimiz için önemli bir yerde bulunuyor.

Hakan: Muhafız’ın Netflix’te yayınlanan ilk iki sezonu, izleyiciler tarafından beğeni ile karşılandı. İki sezonun başarısının ardından dizinin üçüncü sezonu da geçtiğimiz günlerde Netflix’te yayınlandı. Yayınlanan üçüncü sezonda Muhafız’ın Ölümsüzler’e karşı mücadelesini izlemeye devam ediyoruz.

Dizinin üçüncü sezonunda diğer sezonlardan farklı olarak bu sefer Muhafız ve Ölümsüzler arasında devam eden mücadelenin geçmişine de bakıyoruz. Muhafız ve Ölümsüzler mücadelesinde yer alan ilk Muhafız da üçüncü sezonun dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor.

Netflix Türkiye YouTube kanalı da Hakan karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy’un ilk Muhafız’a dönüşmesinin kamera arkası videosunu paylaştı. Paylaşılan kamera arkası videosunda, ilk Muhafız olan Harun’un makyajla nasıl yaratıldığı bütün aşamaları ile gösteriliyor.

Çağatay Ulusoy’un ilk Muhafız olan Harun’a dönüş serüveni: