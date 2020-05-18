Harici Disk mi Yoksa Bulut mu Daha Avantajlı?

Bundan yıllar önce harici disk daha yaygın bir depolama yöntemi iken zamanla bulut depolama da fazlasıyla tercih edilen bir yöntem olmaya başladı. Peki aslında bunların hangisi daha avantajlı? Bu yazımızda bu soruya cevap veriyoruz. Hoş geldiniz.

Bilgisayarlarımızda duran bazı dosyaları gerek yer açmak gerek başka bir bilgisayara taşımak için bazı depolama yöntemleri bulunuyor. Bunlardan biri harici disk, diğeri ise bulut depolama yöntemi. Kullanıcıların aklında ise ister istemez bunların hangisinin daha avantajlı olduğu sorusu canlanıyor.

Biz de sizler için bu soruyu cevaplamaya karar verdik. Bunu yaparken harici disk ve bulut depolamayı güvenlik ve bunun gibi çeşitli alt başlıklar ile açıklayacak ve sizleri detaylı bir şekilde bilgilendireceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan başlayalım.

Harici disk vs bulut depolama: Hangisi daha güvenli?

Dosyalarınızı bir yerde depolamadan önce aklınıza gelen ilk konu güvenlik konusudur. Harici disk kullandığınızda dosyaların güvenliğinden siz sorumlu olursunuz ve internet yoluyla bu diskteki dosyalara erişmek çok detaylı bir kötü amaçlı yazılım olmadan pek de mümkün değildir. Ancak eğer kalabalık bir ortamdaysanız ve bilgisayar çantanız birileri tarafından çalındıysa harici diskteki dosyalarınıza elveda diyebilirsiniz.

Bulut depolama sisteminde ise yerel tehditlere karşı korunmuş olursunuz. Bilgisayarınızın başka biri tarafından ele geçirilmesi durumunda dosyalarınız bulut depolama platformunda olduğu için erişilmesi pek de mümkün olmayacaktır. Ancak böyle bir senaryoda da internet korsanlarının avı olabilirsiniz. Sonuçta bu ortam sanıldığı kadar güvenli değil. Kullandığımız şifreler de asla ama asla tahmin edilemez şifreler değiller.

Sorumuzun cevabına gelecek olursak; bulut depolama servisleri daha güvenlidir. İnternet hiç de güvenilir bir ortam değil ancak son zamanlarda bulut depolama servisleri, dosyalarınızı şifreleyen yeni sistemler kurdular. Bu sistemlerin amacı, dosyalar yüklendiği andan itibaren sizden başka kimsenin bu dosyaları okuyamaması. Dolayısıyla kötü amaçlı bir kişinin dosyalarınıza erişmesi için öncelikle bulut depolama servisinin herkese özel olarak dağıttığı şifrelemeyi geçmesi gerekiyor.

Dosyalara her yerde ulaşmak mı yoksa her zaman ulaşmak mı?

Bu soru size biraz garip gelebilir ancak bunu düzeltmek için sizlere detaylı bir açıklama yapacağız. Dosyalara her yerde ulaşmak derken kastettiğimiz şey aslında kişisel bilgisayarınızdan farklı bir bilgisayarı açtığınızda dosyalara erişim sağlayabilmek. Yani bu da farklı bir mekanda farklı bir bilgisayarı kullanırken interneti ve bulut depolama servislerini kullanarak dosyalarınıza her yerde erişebileceğiniz anlamına geliyor.

Dosyalara her zaman ulaşmayı ise şu şekilde örneklendirebiliriz: Diyelim ki bir başkasının evine gittiniz. Kişisel bilgisayarınızı yanına almadınız fakat gittiğiniz evde bir dizüstü bilgisayar bulunuyor. Ne yazık ki evdeki internet bir sebepten dolayı kesik ve internete erişim sağlayamıyorsunuz. İşte burada da harici disk önemli bir rol taşıyor. Zira elektriğin veya internetin erişilemez olduğu bir durumda dosyalarınıza erişmenin tek yolu harici disk.

Dolayısıyla bu konuda avantaj tamamen sizin yaşam biçiminize göre şekilleniyor. Eğer sık sık gezen ve yanınızda bir harici disk taşımayı problem etmeyen biriyseniz, internet kesintisi gibi senaryolara hazırlıklı olabilirsiniz. Ancak harici diskinizi taşımayı sevmiyorsanız veya sürekli unutuyorsanız, dosyalarınıza erişmek için bulut depolama servisleri sizin için daha uygun olacaktır.

Hangisi daha iyi fiyat performans oranına sahip?

Elbette işimizi kolaylaştıracak bir cihaz veya bir servise yatırım yaparken gereksiz yere fazla para vermek istemeyiz. Dolayısıyla verdiğimiz paranın karşılığını alabilmek çoğu konuda öncelikli bir yere sahiptir. Bunun için sizlere harici disk ve bulut depolama servislerinin hangisinin fiyatına göre daha iyi performans verdiğini açıklayacağız.

500 GB veya 1 TB depolama alanına sahip bir harici disk gayet makul fiyatlara satın alınabilir. Harici disklerin en büyük avantajlarından birisi de dosyalarınızı hızlı bir şekilde başka bir cihaza aktarabilmenizdir. Ancak ne yazık ki satın aldığınız harici diskteki dosyalar bir şekilde kaybolursa veya silinirse, bu dosyaları garanti kapsamında geri getirmeniz genellikle mümkün değildir ve farklı yollar izlemeniz gerekir.

Bulut depolama servisleri ise aylık ödeme sistemine sahip olduğu için daha pahalı gibi gözükebilir. Bu servislerin dezavantajı, dosyaları internet üzerinden yüklediğiniz için harici diske oranla daha yavaş yükleme hızına sahip olmasıdır. Bunun yanı sıra bulut depolama servislerinde kaybolan veya yanlışlıkla silinen belgeleri geri getirme şansınız bulunmakta. Dolayısıyla verdiğiniz paraya en iyi karşılık veren servis, bulut depolama servisi.

Hangisi daha dayanıklı?

Güvenilirlik veya hız gibi konuların yanı sıra dayanıklılık da oldukça önemli bir konu. Özellikle önemli dosyalarınızı sakladığınız bir depolama servisinin bir anda elinizden kayıp gitmesi ve kurtulamayacak olması canınızı fazlasıyla yakabilir. Dolayısıyla bulut depolama servisleri ile harici diskleri bu alanda da kıyaslamak gerekiyor.

Öncelikle harici disk ile başlayalım. Harici diskler fiziki cihazlar olduğu için kaybolma, bozulma ve etkisiz hale gelme ihtimalleri çok daha fazladır. Eğer kullanıcı tarafından düzgün bir şekilde kullanılmazsa veya herhangi bir dikkatsizlik sonucu bir zarar gelirse harici disk kullanılamaz hale gelebilir. Aynı durum herhangi bir elektrik problemi veya kırılma gibi senaryolarda da geçerlidir. Bu aşamadan sonra eğer garantisi varsa ve şanslıysanız üretici size yeni bir harici disk sağlayabilir ancak eski dosyalarınızı geri getirmez.

Bulut depolama servisleri ise çevrimiçi ortamda bulunduğu için bir anda ortadan kalkması söz konusu değildir. Fiziki cihazlar olmadığı için bozulma gibi durumların olma ihtimali çok düşüktür. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise bulut depolama servisini sunan şirket muhtemelen dosyalarınızı sizin için saklamaya devam edecektir. Eğer bu servis bir şekilde kapanırsa, şirket üyelerini önceden uyaracaktır. Bu da dosyalarınızın kaybolmayacağı anlamına geldiği için bulut depolama servislerinin daha dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz.

Gelelim asıl sorumuza: Harici disk mi yoksa bulut depolama mı daha avantajlı?

Bu soru aslında kişinin ihtiyaçları doğrultusunda farklı cevaplara sahip olabilecek bir soru olsa da, genele hitap eden bulut depolama servislerinin daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Bunun böyle olmasında ise bazı kilit etkenler büyük rol oynuyor. Harici disklerde olmayan ancak bulut depolama servislerinin gayet makul fiyata sunduğu özellikler de bu etkenlere dahil.

Harici diskler, eğer kötü bir internet hızına sahipseniz bulut depolamaya göre çok daha hızlı bir şekilde işinizi halletmenizi sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra bulut depolamanın ne kadar güvenli olduğuna dair bazı yargılar da sizi harici diske yöneltebilir. Ancak son zamanlarda bu sorunun da büyük oranda çözülmesiyle bulut depolama servisleri harici disklere adeta fark atıyor.

Git gide ucuzlaşarak daha fazla imkân sunmaya başlayan bulut depolama servisleri, her sene daha da erişilebilir hale geliyor. Bunun yanı sıra harici disklerde silinen dosyaları geri getirmek hiç kolay değil. Bulut depolama servislerinde makul fiyatlarda alabileceğiniz aboneliklerle bu özelliğe anında sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla fiyat performansı, güvenlik önlemleri ve elbette dosyaları geri getirebilme gibi önemli özellikleri nedeniyle bulut depolama bizce bu yarışmanın kazananı oluyor.

Harici disk mi yoksa bulut depolama mı daha avantajlı sorusuna güvenlik, hız ve kullanışlılık gibi alt başlıklarla cevap verdiğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Webtekno ailesi olarak sizin hangi depolama yöntemini tercih ettiğinizi yorumlar kısmında görmek isteriz, dolayısıyla fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi yazılarımızın devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.