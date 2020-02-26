Neden Yeni Bir Harry Potter Filmi Çekilmiyor?

J. K. Rowling’in yarattığı sihirli dünyanın baş karakteri Harry Potter ile ilgili neden yeni bir film çekilmiyor? Harry ve arkadaşlarının büyüyüp, anne - baba olduktan sonraki hallerini göreceğimiz bir filmi bekleyen hayranlar için bu sorunun yanıtını araştırdık.

Ünlü İngiliz yazar J. K. Rowling’in yarattığı sihirli dünyanın baş karakteri Harry Potter, ilk kitabıyla 1997 yılında karşımıza çıkmıştı. Kitap çok sevilince 2001'de Felsefe Taşı ile sinema dünyasına giriş yaptı ve 10 yıl boyunca devam etti. 2011'de ise Ölüm Yadigarları'nın ikinci filmiyle Harry Potter serisi son buldu. Ancak popüler kültürdeki yerini perçinleyen bu karakterin daha çok hikayesi vardı...

Harry Potter hikayelerinin ardını anlatan Fantastik Canavarlar serisi, hem edebiyat hem de sinema dünyasında bekleneni vermedi. Hayranlar ve eleştirmenler konuya sürekli ticari haklı ticari eleştirilerle yaklaştılar. Ancak tüm bunların gölgesinde Harry Potter ve Lanetli Çocuk hikayesini gördük. Bir tiyatro oyunu olarak yazılan bu hikayede Harry Potter ve arkadaşları artık birer yetişkindi. Tabii hayranlar bu hikayenin de sinemaya gelmesini çok istedi. Peki Lanetli Çocuk ile efsaneleşen Harry Potter serisine neden sinematik bir dönüş yapılmıyor? Gelin sorunun yanıtlarını birlikte verelim.

Harry Potter efsanesi gerçekten sona mı erdi?

Yüreklere su serpecek kısa bir cevap vermek gerekirse; hayır, Harry Potter efsanesi ve serinin sihirli dünyası sona ermedi. Bir süredir yeni Harry Potter filmi görmesek ya da herhangi bir haber almasak da, serinin sihirli dünyası seyirciyle ve okuyucuyla buluşmaya devam ediyor. J. K. Rowling hâlâ hikayeler yazmayı sürdürüyor ve Harry Potter ile arkadaşları bu sıralarda Lanetli Çocuk oyunuyla Broadway sahnelerini sallıyor.

J. K. Rowling ve John Tiffany’nin birlikte kaleme aldıkları Harry Potter ve Lanetli Çocuk isimli tiyatro oyunu, 2016’dan beri Broadway’in ışıltılı sahnelerinde seyirciyle buluşuyor. Hatta yalnızca Broadway ile sınırlı değil; şu an dünyanın en büyük şehirlerinden Londra’da, New York’ta ve Melbourne’da seyirciyle buluşan oyun, bir süre sonra Almanya’nın Hamburg kentinde de Almanca olarak sahnelenecek.

Harry Potter evreninin devam ettiği diğer bir mecra ise beyaz perde. Aynı sihirli evrende geçiyor olan Fantastik Canavarlar film serisi tüm hızıyla devam ediyor. Seride Harry Potter’ı ya da arkadaşlarını göremesek de, aynı sihirli evrende geçen ve daha eskiye dayanan bir hikaye izliyoruz. Bir beşleme olarak sinemaya uyarlanması beklenen bu seri ne yazık ki bekleneni tam olarak vermiyor.

Harry Potter ve Lanetli Çocuk neden sinemaya uyarlanmıyor?

Tüm Harry Potter hayranları tek ses ve biraz da sinirli bir şekilde aynı soruyu soruyor; Harry Potter ve Lanetli Çocuk neden sinemaya uyarlanmıyor? Tiyatro sahnelerinin tozunu attıran ve ilk gösterimini yaptığı günden beri her yerde kapalı gişe olarak oynanan oyun, aslında tam da hayranların istediği hikayeyi anlatıyor. Elbette tiyatro oyunu olduğu için izleyenler yalnızca belli sayıdaki şanslı azınlık.

Harry Potter ve Lanetli Çocuk, Hogwarts Savaşı’ndan 19 yıl sonrasını konu alıyor. Harry Potter artık Sinir Bakanlığı’nda çalışan, üç çocuklu bir baba konumunda. Normal bir hayat yaşamaya çalışsa da elbette geçmişi peşini bırakmıyor. Kendisi gibi Hogwarts’da okuyan en küçük oğlu Albus da babasının mirasının manevi yüküyle uğraşıyor. Elbette bu sihirli evrende hiçbir şey böylesine sakin kalmıyor ve Harry Potter bir şekilde yeniden maceralı dünyaya dönüyor. Hem de bu sefer yanında kendi kadar yetenekli çocuklarıyla ve eski dostlarıyla birlikte...

Lanetli Çocuk hikayesinin neden sinema perdelerinde görülmemesine dair bir neden daha var. O da oyunun yapımcıların baskın bir şekilde tiyatro ile sınırlı tutulmak istemeleri. Elbette popüler kültürün etkisiyle akın akın izlenen bir tiyatro oyununu kimse sona erdirmek istemez ancak oyunu izleyemeyen, kitabı okuyamayan milyonlarca insan var. Günün birinde bu ısrarın son bulacağı da aşikar.

Harry Potter'ın filmlerini izleyecek, ürünlerini satın alacak kişi sayısı hâlâ 1 milyardan fazla:

Yeni bir Harry Potter filminin neden çekilmediğinin yanıtını film eleştirmenlerinden ziyade, uluslararası sanat piyasasının uzmanları yanıtlıyor; bu bir yatırım. Harry Potter ve onun bulunduğu sihirli evren çok güçlü bir hikayenin temelini oluşturuyor ve dünya çapında bu hikaye ile ilgili olan her yapımı izleyecek ve ürünleri satın alacak belki bir milyardan fazla hayran olduğu söyleniyor.

Yatırım yapılan piyasalardan biri yukarıda bahsettiğimiz tiyatro sahneleri. Yapılan tiyatro yatırımından oldukça büyük karlar elde eden oyun, şu an dünya çapında beş farklı tiyatro ekibi tarafından sahneleniyor. İlerleyen yıllarda aynı oyunu farklı oyuncular tarafından sahnelemeleri de mümkün görünüyor. Bununla beraber tiyatro metninin yer aldığı aynı isimli kitap, dünya çapında pek çok farklı dilde satılmaya devam ediyor. Yani şu an Harry Potter yatırımının yapıldığı piyasadan oldukça başarılı sonuçlar alınıyor. Bir film çıkarsa ve hikayenin sonu getirilirse, diğer tüm gelirlerin azalacağı söyleniyor.

Beyaz perde daha büyük yatırım olmaz mı? Evet, olur ama beyaz perde de zaten Fantastik Canavarlar serisinin filmleri Harry Potter dünyasını seyirciye sunmaya devam ediyor. Seri, mevcut hayranların bağlılığını sürdürdüğü gibi yeni hayranlar da yaratıyor. Elbette eleştiriler haklı olarak beklentilerin karşılanmadığı yönünde ancak zaten amaç da bu değil. Film mi istiyorsunuz? Fantastik Canavarlar var. Harry Potter'ın geleceğini mi merak ediyorsunuz? Ya oyuna bilet alın ya da kitabı satın alın... Bunu biz değil, J. K. Rowling başta olmak üzere serinin tüm yapımcıları dile getiriyor.

Ana karakterlerin görüneceği yeni Harry Potter filmi hakkında son sözler (şimdilik):

Maalesef, yeni film için açıklanmış hiçbir bilgi yok. Şu an için hem yazar J. K. Rowling hem de yapımcılar Harry Potter ve Lanetli Çocuk oyunu ile Fantastik Canavarlar film serisine odaklanmış durumdalar. Tiyatro hikayesi ve film serisi, yapımcıları ve yazarı tatmin edecek şekilde yoluna devam ediyor. Bu nedenle yakın zamanda bir Harry Potter filmi görmemiz zor.

Neden yeni Harry Potter filmi çekilmiyor ve şu an Harry Potter dünyası ne durumda gibi soruların yanıtlarını, edindiğimiz tüm bilgiler ışığında açıkladık. Görünürde yeni bir Harry Potter filmi olmayabilir ama hala her izlediğinizde ve okuduğunuzda heyecanlanabileceğiniz 8 film ve kitaplar hayranları bekliyor. Belki de günün birinde baktılar paranın suyu kesildi, belki de o zaman gerçek karakterli tekrar görebileceğiz.