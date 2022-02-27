Haruki Murakami’nin Okuyunca Ufkunuzu Açacak 10 Kitabı

Japon edebiyatının dünyaca tanınmış en ünlü yazarlarından bir tanesi olan Haruki Murakami ismiyle henüz tanışmadıysanız, edebiyat dünyanız için çok şey kaybetmişsiniz demektir. Yazar ile ilk kez tanışacaklar ve onu çok daha yakından tanımak isteyenler için Haruki Murakami imzalı en iyi 10 kitabı listeledik ve kısaca konularından bahsettik.

Dünya edebiyatı pek çok gizli ve açık hazine ile dolu. Bazı klasik eserlere takılmadan bu dünyayı daha iyi tanımak için alternatif kültürleri de incelemek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi olan Japon edebiyatı pek çok kişi tarafından bilinmez ancak Haruki Murakami adını mutlaka duymuşsunuzdur. Haruki Murakami, Japon edebiyatının dünyaca tanınmış en ünlü yazarlarından ve adanın, dünyaya açılan kapılarından biri olarak kabul ediliyor.

1949 yılında dünyaya gelen Haruki Murakami yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda çevirmen ve gazetecidir. Okuyucunun gönlüne işleyen eserlerinin yanı sıra pek çok önemli dünya edebiyatı eserini de Japoncaya kazandırması ile tanınır. Eğer daha önce hiç bir Haruki Murakami kitabı okumadıysanız ya da yazarı çok daha yakından tanımak istiyorsanız sizin için en iyi 10 kitabını listeledik ve kısaca konularından bahsettik.

En iyi Haruki Murakami kitapları:

Kumandanı Öldürmek

Sahilde Kafka

Dans Dans Dans

Koşmasaydım Yazamazdım

Birinci Tekil Şahıs

Renksiz Tsukuru Tazaki'nin Hac Yılları

Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu

Rüzgarın Şarkısını Dinle

Sputnik Sevgilim

Zemberekkuşu'nun Güncesi

Kumandanı Öldürmek: Ustalıkla işlenmiş gizemli bir hikaye

Türkçede ilk kez 2018 yılında yayımlanan Kumandanı Öldürmek, ustalıkla işlenmiş gizemli bir hikaye anlatıyor. Hikayenin kahramanı, bir dağ başında tek başına yaşıyor. Okuyucu, hikayeye dahil olduğu zaman ona pek çok müzikle birlikte dünya edebiyatının usta isimlerinden gelen edebi bir rüzgar eşlik ediyor. Yalnızlıktan korkmayan, onu sevenlerin öyküsü. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sahilde Kafka: Bir kehanetin gerçek olması

Türkçede ilk kez 2015 yılında yayımlanan Sahilde Kafka kitabındaki kahramanız bir sabah uyandığında kendini dev bir hamamböceğine dönüşmüş olarak değil, 15 yaşına gelmiş ve evden kaçmış olarak buluyor. Babasının ona yıllar önce söylediği bir kehanetin peşine düşen kahramanımız, bu yolculuğu sırasında bir cinayetle karşılaşarak yıllar önce duyduğu kehanetin gerçekleşmesini hayretle izliyor. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Dans Dans Dans: Bir kayboluş hikayesi

Türkçede ilk kez 2020 yılında yayımlanan Dans Dans Dans, yazarın en sevilen romanlarından bir tanesi. Pahalı bir telekız servisinde çalışması, yarı zamanlı düzeltmenlik yapması ve ara sıra kulak modeli olması dışında hakkında pek bir şey bilinmeyen çekici bir kadın ortadan kayboluyor. Bu kayboluşun peşine takılan okuyucuların karşısına, daha önce hiç görmedikleri kadar gizemli bir dünya çıkıyor. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Koşmasaydım Yazamazdım: Murakami'nin kendini anlattığı kitap

Türkçede ilk kez 2014 yılında yayımlanan Koşmasaydım Yazamazdım, pek çok kişi tarafından utangaç biri olarak tanımlanan usta yazar Haruki Murakami’nin kendi hakkında yazdığı bir kitap. Son derece sağlıklı bir insan olan Murakami, yazarlık ile sağlıksız bir beden ve sağlıksız bir beyin hakkındaki düşüncelerini cesurca kaleme almış. Yazar olmak isteyenlere öğüt niteliğinde bir eser. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Birinci Tekil Şahıs: Hem hikayeler hem de şiirler

Türkçede ilk kez 2021 yılında yayımlanan Birinci Tekil Şahıs, yazarın hikayeleri ve şiirlerinden oluşan epey ilginç bir kitap. Kitapta son derece sıra dışı kahramanlarla karşılaşıyoruz. Yazarın beyzbol tutkusu, kadınlara aşık olan bir maymun, yazılar uydurarak bir caz sanatçının hayatını kurtaran adam ve ölüm üzerine şiirler yazan bir genç kız; Birinci Tekil Şahıs kitabında okuyucuları bekleyen karakter ve öykülerden bazıları. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Renksiz Tsukuru Tazaki'nin Hac Yılları: Kader ve yalnızlık üzerine

Türkçede ilk kez 2016 yılında yayımlanan Renksiz Tsukuru Tazaki'nin Hac Yılları, usta yazar Haruki Murakami’nin kader ve yalnızlık üzerine kaleme aldığı incelikli bir eser. Tsukuru Tazaki karakteri üzerinden insanların birbirleriyle nasıl bağ kurdukları, bu bağların nasıl güçlendiği ve aynı bağların nasıl hemencecik kopuverdiği gibi konular kitap boyunca ustalıkla inceleniyor. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu: Dünyanın sonuna saatler kaldığını düşünün

Türkçede ilk kez 2011 yılında yayımlanan Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu kitabında, bilim kurgu ve masal dünyasının ustalıkla iç içe geçirildiği bir hikaye anlatılıyor. Kafataslarına bakarak ölmüş kişilerin rüyalarını gören gölgesini kaybetmiş bir adam ile dünyanın sonuna yalnızca birkaç saat kalmışken yaşamaya çalışan bir kahraman, Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu kitabında okuyucularla hayatı sorguluyor. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Rüzgarın Şarkısını Dinle: Murakami'nin gençlik yıllarında yazıp uzun yıllar sonra çevrilen kitabı

Türkçede ilk kez 2018 yılında yayımlanan Rüzgarın Şarkısını Dinle, Haruki Murakami’nin henüz 20’li yaşlardayken kaleme aldığı ancak çevrilmesine uzun yıllar sonra izin verdiği ilk romanı. İlk roman toyluğundan uzak bir anlatıma sahip olan kitapta, genç bir aşığın kaybettiği sevgilisine ağıdını okuyoruz. Bu ağıt okuyucuda acıdan ziyade merak ve tatlı bir hüzün uyandırıyor. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sputnik Sevgilim: Japonya'dan Yunanistan'a uzanan bir aşk hikayesi

Türkçede ilk kez 2016 yılında yayımlanan Sputnik Sevgilim, Japonya’dan başlayıp kilometrelerce uzaktaki bir Yunan adasına kadar uzanan bir aşk hikayesini anlatıyor. Şüphesiz aşkı, gerçek aşkı bulduğuna gönülden inanan karakterimiz bu aşkı yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda satır satır anlatarak okuyucuların kalbine dokunan bir öyküye de imzasını bırakmış oluyor. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Zemberekkuşu'nun Güncesi: Karısının kedisini arayan Okada'nın hikayesi

Türkçede ilk kez 2015 yılında yayımlanan Zemberekkuşu'nun Güncesi kitabında anlatılan Toru Okada karakteri, Tokyo’nun kenar mahallelerinde yaşayan sıradan bir gençtir. Karısının kedisini aramak için çıktığı yolculuk, bir anda karısını arama macerasına döner. Bu macera sırasında şehrinin daha önce hiç bilmediği yerlerine giden Okada; psişik bir hayat kadını, kötü kalpli bir medya patronu, 16 yaşında bir kız ve savaş travmalarıyla dolu bir gazi ile karşılaşacaktır. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Japon edebiyatının dünyaca tanınmış en ünlü yazarlarından bir tanesi olan Haruki Murakami’nin en iyi 10 kitabını listeledik ve kısaca kitaplarının konularından bahsettik. Haruki Murakami okuduysanız yazarın en sevdiğiniz kitabını yorumlarda paylaşabilirsiniz.