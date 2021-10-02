Hasarlı iPhone 13 Ekranlarını Sadece Apple Tamir Edebilecek

Oldukça sorunlu bir yıl geçiren Apple, aldığı yeni karar sonrası hatırı sayılır bir kullanıcı kaybı yaşayabilir. Görünen o ki iPhone 13 ekranlarının üçüncü bir parti tarafından değiştirilmesi durumunda Face ID etkisiz hale gelecek.

Dolandırıcı uygulamalardan tekrar eden güvenlik sorunları ve CSAM sistemi sebebiyle bu yıl iPhone kullanıcıları için epey bir can sıkıcı geçti diyebiliriz. Yayınlanan yeni bir raporla birlikte şimdi de, kullanıcıların iPhone’dan soğumasına sebep olan bu olumsuz gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

Yeni bir habere göre, hasarlı iPhone 13 ekranlarının Apple tarafından değil de başka bir kurum tarafından tamir edilmesi durumunda, pek çok kullanıcının telefonlarını korumasının birincil yolu olan Face ID etkisiz hale gelecek. İşin en tuhaf kısmı ise, üçüncü parti bir tamirci orijinal bir Apple iPhone 13 ekranı kullansa dahi telefon “Bu iPhone'un orijinal bir Apple ekranına sahip olduğu doğrulanamıyor” şeklinde uyarı verecek ve Face ID devre dışı kalacak.

Yalnızca bir 'hata' mı yoksa bilinçli bir karar mı?

Onarım Hakkı’ndan ucuz satış sonrası parçalara kadar Apple'ın neden böyle bir karar aldığına dair birkaç teori bulunmakta. Apple daha önce iPhone 12 ilk piyasaya sürüldüğünde de aynı şeyi yapmaya çalışmış; ancak başaramamıştı. Görünen o ki şirket, iPhone 13 ile bunu başarmanın başka bir yolunu bulmuş.

Bir onarım uzmanı, Apple’ın bu önlemine karşı geçici bir çözüm buldu; ancak bu çözüm o kadar karışık ki uzman, çoğu zaman bunu yapmanın imkansız olduğunu söylüyor. Çözüm mümkün olsa dahi epey bir pahalıya patlayacağını ve zaman alacağını belirtmekte de fayda var tabii.

Tahmin edileceği üzere, bu karar sonrası Apple oldukça olumsuz tepkiler aldı. Şirket daha önce de yaptığı gibi çıkıp bunun sadece bir “hata” olduğunu söyleyebilir; ancak görünene o ki Apple, iPhone etrafında bir şablon oluşturuyor: kilitli yazılım ve donanım, cihaz görüntü tarama ve raporlama konusunda ve Çin ve Rus hükümetinin baskısına boyun eğme isteği. Bu bir hata olsun ya da olmasın; kesin olan bir şey var ki o da bu sıkıntının düzelmemesi durumunda pek çok kullanıcının iPhone kullanma kararını bir kez daha gözden geçireceği.