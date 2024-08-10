Hayvanların kürkü, onları soğuktan koruduğu gibi sıcaktan da ciddi oranda koruyor. Peki böyle bir şey nasıl olabilir?

Hayvanların tüyleri, sıcak yaz aylarında vücut sıcaklıklarını dengelemelerini ve fazla sıcaklıktan korunmalarını sağlıyor. Ne yazık ki onları kendimiz gibi sandığımız için yazları tıraş ederek iyilik yaptığımızı sanarken kötülük yapabiliyoruz.

Sahiden, soğuktan korunmayı anlarız da nasıl oluyor da o yoğun kürkleri sıcaktan korunmalarına da yardımcı olabiliyor? Bilimin ışığında anlatalım.

İzotermal katman oluşturuyorlar.

Hayvanların tüyleri, deri ile dış ortam arasında katman oluşturarak ısıyı izole edip vücut sıcaklığını düzenliyor. Böylece dış ortamın sıcaklığı doğrudan deriye ulaşmıyor.

Tüyler, derinin yüzeyindeki hava akımını artırarak terin buharlaşmasını, dolayısıyla soğumayı sağlıyor. Hatta bazı hayvanların tüyleri, hava sirkülasyonunu kolaylaştırıyor.

Gölge sağlıyor.

Hayvanların yoğun tüyleri, güneş ışığının deriye doğrudan ulaşmasını engelliyor. Yani doğal bir gölge sunuyor da diyebiliriz.

Ayrıca bazı hayvanların tüy renkleri, güneşten gelen ışığı yansıtacak şekilde evrimleşti. Mesela açık renkli tüyler, güneş ışınlarını yansıtarak fazla ısınmanın önüne geçiyor.

Tüylerin yapısının da önemi var.

Kimi hayvanın tüyleri, özellikle sıcak yaz aylarında soğuma sağlayacak şekilde ince ve hafif oluyor. Bunun yanı sıra bazılarının tüyleri, ter bezlerine yakın olduğundan terin buharlaşarak soğumayı artırması sağlanıyor.

Üstelik pek çok hayvan, yazın kalın tüylerini dökerek daha ince tüyleri bırakıyor. Böylece vücudu kendini yaza otomatik olarak hazırlıyor.

Hayvanlarınızı yazın tıraş ettirmemelisiniz.

Yukarıda anlattığımız üzere hayvanların vücutları, maksimum verimi alacak şekilde kendi kendini düzenliyor. Tıraş edildiklerinde ise iyilikten ziyade kötülük yapmış oluyoruz.

Görselde, bir köpeğin tıraş edilmiş ve edilmemiş kısımlarının termal kamera ile çekimi var. Tıraş edilmiş sarı renkli kısımla tıraş edilmemiş koyu renkli kısım arasında 7 derece kadar sıcaklık farkı bulunuyor. Yani tıraş edilmeyen alan daha serin.

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