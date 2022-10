HBO Max’in RTÜK Lisansı Onaylandı:Ülkemize Yakında Gelebilir

Ülkemize önce geleceği açıklanan daha sonra ise tüm faaliyetlerini durduran HBO Max’in RTÜK’ten 10 yıllık yayın lisansı aldığı ortaya çıktı.

Son birkaç yılda milyonlarca abone kazanan HBO Max’in bu yılın başlarında ülkemize geleceği neredeyse kesinleşmişti. İlk Türk yapımı dizisinin kadrosu bile ortaya çıkan platform, daha sonraları ise ani bir kararla ülkemizdeki tüm faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz aylarda ise ortaya atılan bir iddiaya göre HBO Max, ülkemizde tamamen çekilmişti. Ancak bugün ortaya çıkan bilgiler bu iddianın gerçek olmadığını kanıtladı.

HBO Max resmen ülkemize geliyor

Egirişim’in edindiği bilgilere göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulıu (RTÜK), HBO Max’in geçtiğimiz günlerde yaptığı lisans başvurusunu inceledi ve bugün itibariyle ABD’li yayın platformuna 10 yıllık yayın lisansı verdi. Bu sayede platformun ülkemize gelmesinin önünde hiçbir engel kalmadı.Hatırlarsanız HBO Max, geçtiğimiz ay Discorvery+ ile birleştiğini açıklamıştı. Ülkemizde hali hazırda bulunan Discover+ sistemi BluTV ile bir ortaklık içerisindeydi. Tabii ki bu ortaklığın ülkemize girmeye hazırlanan HBO Max’i nasıl etkileyeceği ise şu anda bilinmiyor.

Özellikle geçtiğimiz ay yayınlanan Game of Thrones dizisinin spin-off’u olan House of The Dragon’ın ülkemizde hiçbir platformda yayınlanmaması da dizinin hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak görünen o ki yakın zamanda HBO Max’in tüm içerikleri gönül rahatlığı ile izleyebileceğiz.

RTÜK’ten 10 yıllık yayın lisansı alan HBO Max’in ülkemize ne zaman gireceği bilinmese de çok yakında konuyla ilgili resmi bir açıklama geleceği düşünülüyor.