Zorlu bir güne başlarken ya da yorucu bir günün ardından bir fincan Türk kahvesi, filtre kahve veya bir espresso içmek kadar keyiflisi yoktur. Bu tür bir kahve içmek için kahve dükkanlarında yüksek ücretler ödemek yerine evinize bir kahve makinesi alabilirsiniz. Unutmayın, en iyi kahve makinesi sizin isteklerinize ve bütçenize en uygun olandır.

Biz çaysever bir milletiz ama son yıllarda kahve tüketimimizin de büyük bir hızla arttığı biliniyor. Granül kahveler artık damak tadımızı tatmin etmez hale gelince geleneksel Türk kahvemiz ile beraber espresso ve filtre kahve gibi alternatif lezzetlere yöneldik. Evinize iyi bir kahve makinesi alarak kahve dükkanlarında onlarca lira verdiğiniz kahvelerden çok daha lezzetlisini evinizde, kendi imkanlarınızla yapabilirsiniz.

Espresso ve filtre kahve için mutlaka bir kahve makinesi kullanmak gerekiyor. Türk kahvesi yapımı bir makine gerektirmese de günümüzde teknoloji neredeyse bakır cezve lezzetini yakalayacak noktaya geldi. Türk kahvesi, espresso ya da filtre kahve tutkunlarının tıpkı profesyonel bir barista gibi evlerinde kahve yapmalarını sağlayacak ürünlerden oluşan bir kahve makinesi listesi hazırladık ve bu ürünlerin öne çıkan noktalarından bahsettik.

Her bütçeye uygun kahve makinesi listesi:

Goldmaster Ömrüm / 177 TL

Sinbo Kahve Makinesi / 194 TL

Tefal Köpüklüm / 299 TL

Arzum OKKA Minio / 343 TL

Philips Kahve Makinesi / 415 TL

Korkmaz Kahvekolik / 452 TL

Melitta Easy Therm / 602 TL

Hatır Plus 2 in 1 Black Copper Kahve Makinesi / 749 TL

Nespresso Essenza Mini / 847 TL

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi / 3289 TL

Gerçek bir profesyonel: Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi

Fiyatı: 3289 TL

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi, gerçek espresso tutkunlarının hayallerindeki lezzeti yakalamaları için geliştirilmiş bir kahve makinesi. Küçük bir kahve fabrikası gibi çalışan bu makineye çekirdek halinde kahve ve su ekledikten sonra 20 bin bardaktan fazla kahve alabiliyorsunuz. AquaClean teknolojisi sayesinde kireçlenme gibi bir derdiniz olmayacak. Fiyatı yüksek olsa da gerçek espresso lezzetini bu tür makinelerin verdiğini herkes bilir. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Keyfine düşkünler için: Nespresso Essenza Mini

Fiyatı: 847 TL

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi profesyoneller kahve tutkunları içinse Nespresso Essenza Mini de tam keyifçiler için diyebiliriz. Büyük ve pahalı espresso makineleri kullanmak istemiyorsanız espresso kapsülleri ve böyle bir makine ile evinizde çok daha uygun fiyata espresso içebilirsiniz. Makineye suyunu ekledikten ve dilediğiniz lezzetteki kapsülü yerleştirdikten sonra tek bir düğmeye basarak espressonuzu hazır hale getirebilirsiniz. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsi tek bir makinede: Hatır Plus 2 in 1 Black Copper Kahve Makinesi

Fiyatı: 749 TL

İtiraf edelim, Hatır Plus 2 in 1 Black Copper Kahve Makinesini gördükten sonra acaba liste yapmaya gerek var mı diye düşündük. Çünkü bu kahve makinesi hem 5 kişilik Türk kahvesini hem de 5 kişilik filtre kahveyi aynı anda yapabiliyor. Üstelik çelik gövde yapısı sayesinde uzun bir kullanım ömrü sunuyor. 30 dakikalık ısı koruması sayesinde filtre kahve yaptıktan sonra tekrar ısıtmakla uğraşmıyorsunuz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Her zaman sıcak kahveler için: Melitta Easy Therm

Fiyatı: 602 TL

Kahve tutkunları bilir ki filtre kahve makinelerinin en büyük sorunu kahveyi sıcak tutamamaktır. Melitta Easy Therm bu sorunu ortadan kaldırıyor. Çünkü kahveyi biriktirdiği hazne aynı zamanda bir termos. Yani kahveniz çok ama çok uzun bir süre aynı sıcaklıkta kalabiliyor. Beyaz gövde rengi sayesinde mutfağınıza şıklık katacağını da söylemek gerekiyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Gerçek Türk kahvesi tutkunlarına: Korkmaz Kahvekolik

Fiyatı: 602 TL

Gelelim ‘Ben Türk kahvesinden şaşmam.’ diyenlere; Korkmaz Kahvekolik özlediğiniz geleneksel kahve tadını sunmayı hedefleyen bir kahve makinesi. Korkmaz Kahvekolik ile 4 fincana kadar bol köpüklü kahve pişirmeniz mümkün. Cezve ile kahve yaparken olduğu gibi taşma endişeniz olmasın çünkü bu makinenin bir de aşırı ısınma emniyeti bulunuyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yaptığı işin en iyisi: Philips Kahve Makinesi

Fiyatı: 415 TL

Süs püs gerekmez, kahve makinesi sadece filtre kahve yapsın, onu da çok iyi yapsın diyenler için işte Philips Kahve Makinesi. Philips Kahve Makinesi, standart bir filtre kahve yapma hizmeti veriyor. Haznesine suyunu, yıkanabilir filtresine keyfinize göre değişen miktarda kahvesini koyduktan sonra tek bir tuşa basmanız yeterli. Birkaç dakika içinde mutfağı mis gibi kokutan filtre kahveniz hazır olacak. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Okkalı bir kahve isteyenlere: Arzum OKKA Minio

Fiyatı: 343 TL

Adını bol kahveli, sert anlamında gelen okkalı sıfatından alana Arzum OKKA Minio, standart bir Türk kahvesi yapım hizmeti veriyor. Makine ile 4 fincana kadar okkalı kahveler hazırlayabilirsiniz. Taşma önleyici sistemi ile son derece güvenli bir kullanım sunan Arzum OKKA Minio kahve makinesinin en dikkat çeken yönü ise tüm haznenin kolayca yıkanabilir olması. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Küçük ama kullanışlı: Tefal Köpüklüm

Fiyatı: 299 TL

Tefal Köpüklüm Türk kahvesi makinesi, alternatiflerine göre çok daha küçük görünmesine rağmen 4 fincana kadar kahve hazırlama imkanı sunuyor. 735 Watt çalışma gücü sayesinde kahveyi ne ara koydum, ne ara pişti anlamayacaksınız. Otomatik kapanma özelliği sayesinde kahve yeterince piştikten ve iyi bir köpük oluştuktan sonra kendi kendine kapanıyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Damlatma önleyici sistem: Sinbo Kahve Makinesi

Fiyatı: 194 TL

Standart filtre kahve yapma hizmeti veren makinelerden bir tanesi de Sinbo Kahve Makinesi. Sinbo Kahve Makinesi tam 7 bardak filtre kahve yapabiliyor. Bu ölçü, standart bir bardağa göre alınmış görünüyor çünkü makinenin 0.75 litrelik bir kahve haznesi bulunuyor. Damlatma önleyici sistemi sayesinde hazneyi yuvasından çektiğiniz zaman ortaya çıkacak olası kazaların önüne geçiyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yalnızım ve mutluyum diyenlerin favorisi: Goldmaster Ömrüm

Fiyatı: 177 TL

En iyisini sona sakladık. Uygun fiyatı ile dikkat çeken Goldmaster Ömrüm ‘Tek başıma kahve içiyorum, ne yapayım bir litre kahveyi?’ diyenler için ideal bir ürün. Çünkü bu makine diğerlerinden farklı olarak yaptığı filtre kahveyi bir hazneye değil, direkt olarak bir bardağa boşaltıyor. Goldmaster Ömrüm sayesinde tam da ihtiyacınız kadar filtre kahve yapabilirsiniz. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Evde kendi imkanlarıyla tıpkı profesyonel bir barista gibi Türk kahvesi, espresso ya da filtre kahve yapmak isteyenler için her bütçeye uygun ürünlerden oluşan bir kahve makinesi listesi hazırladık. Listemizdeki ürünlerin fiyatları farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.