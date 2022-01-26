Otonom araçların gelecekte hayatımıza daha çok dahil olacağı alanlardan biri de 'kargo taşıyan araçlar'. Bunlara en yeni örnek ise yeni tanıtılan otonom kargo uçağı Chapparal.

Pandemiyle birlikte önemi daha da artan otonom kargo teslimatı üzerine bir süredir çalışmalar yapılmaktaydı. Halihazırda Zipline ve Wing gibi kargo şirketleri, dronelar ile otonom kargo dağıtımı gerçekleştirmekte; ancak bu şirketler, droneların boyutu sebebiyle sadece belli büyüklükteki kargolara odaklanabiliyor. Yeni bir otonom hibrit elektrikli drone sistemi ise daha büyük kargoların ulaştırılmasını sağlamayı hedefliyor.

Kargo teslimatını otonom hibrit elektrikli uçak sistemiyle yapmayı hedefleyen Elroy Air isimli girişim, üretim öncesindeki 'Chaparral' isimli aracını tanıttı. Elroy Air'in kurucu ortağı Clint Cope tarafından küçük bir uçak ve helikopter arasında tasarımı olan bir drone olarak tanımlanan Chaparral’ın; sekiz dikey fan ile havada durabildiği ve dört döner pervane ile uçuşa geçebildiği kaydediliyor.

Chaparral'ın, dünyanın uzak ve ulaşımı zor yerlerinde yaşayan insanlar için önemli bir lojistik bağlantı olması bekleniyor

Uçaktaki ürünlerin adreslere dağıtımının veya adreslerden teslim alınımının, aracın alt kısmında bulunan bir bölmeden otonom bir şekilde gerçekleştiği belirtiliyor. Aracın 300 mil, yani 482 km menzili ve 136 ila 226 kg arasında kargo kapasitesi bulunuyor. Chaparral’ın standart 40 fitlik bir nakliye konteynırına sığacak şekilde tasarlanmış olması ise dünya çapında taşınmasının ve yerleştirilmesinin oldukça kolay olduğu anlamına geliyor.

Cope, Chaparral’ın dünyanın dört bir yanındaki tehlikeli yollara sahip uzak ve kırsal alanlarda, mevcut durumda ulaşması daha uzun süren yerlerdeki insanlar için hayati bir lojistik bağlantı olacağını ifade ediyor. Öte yandan uçaklarda insan olmayacak olması, olası can kaybı riskinin de denklemden çıktığı anlamına geliyor.

Buna ek olarak Chaparral'ın özellikle de engebeli arazide hızlı konuşlanması; araca olan askeri ve acil yardım ilgisinin daha da artmasını sağlıyor. Elroy’un ABD Hava Kuvvetleri'nden fon aldığı; Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Gıda Programı (WFP) gibi yardım gruplarıyla çalışan bir şirket olan AYR Logistics'ten ise 100 yeni araç siparişi aldığı aktarılıyor.

Otonom hibrit uçağın bir prototipi daha önce ilk olarak 2019’da sergilenmişti; ancak o zamandan bu yana aracın tasarımı daha da geliştirildi.

İşte 2019 yılındaki prototipin videosu:

Bu ve benzeri drone dağıtım sistemleri için teknoloji giderek daha fazla imkan sağlıyor olsa da, geliştirme ve dağıtım fiyatının oldukça yüksek olması sebebiyle bu sistemlerin uzun vadeli olup olamayacağı henüz belli değil.