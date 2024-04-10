Lamborghini'nin önceki özel versiyonları düşünüldüğünde STJ, toplulukta pek de karşılık bulmadı.

Performanslı spor otomobilleriyle tanıdığımız Lamborghini; her birinin yeri diğerinden ayrı olan çok sayıda otomobili efsaneleştirdi. Bunlar arasında Gallardo, Murciélago, Sesto Elemento ve Aventador gibileri var. Aventador’un yerini Revuelto’nun aldığını gördük fakat bu aracın efsaneleşip efsaneleşmeyeceği belli değil.

Elimizde sadece Huracan modeli kalmıştı. Çıkışından bu yana Aventador’a nazaran daha sade duruşu, onu evcil göstermiş olsa da Huracan her zaman kulakları şenlendirmiş bir model. Fakat görünüşe göre ona da veda ediyoruz. Zira şirket, Huracan modellerine veda olarak sadece 10 adet üreteceği STJ’i (Super Trofea Jota) karşımıza çıkardı.

“Daha mı güçlü?” diye soracaksanız hayır, aynı 5,2 litrelik motor kullanılmış.

Bu motor da 631 beygir ve 417 N.m tork üretiyor. Yine STO gibi arkadan itişli olan STJ, 20 inçlik tek cıvatalı lastiklerle geliyor. Bu tür lastikler özellikle de yarışlarda hızlı lastik değişimi imkânı sunuyor. Lastik modeli olarak da Bridgestone Potenza yarış lastiklerini kullanıyor. Önde gördüğünüz karbon fiber malzemeler, farklı bir arka spoiler’la aerodinamik odaklı bir pakette geliyor. Bu değişikliklerle birlikte STJ, STO’nun turuna 1 saniyeden fazla fark atmış. Otomobil dünyasında bu değer oldukça açık bir fark demek.

Tabii köklü bir seriye veda ediyorsak veda modelinin diğerlerinin yanında öne çıkması gerek. Bunun için de şirket, iki adet kaplama yapmış. Bunların birinde mavi ton üzerine siyah tavanı ve bunlara ters gidecek şekilde kırmızı ve beyaz çizgileri görüyoruz. Öbüründe de siyah tavanla kırmızı çizgiler var fakat mavi ton yerine gri kullanılmış.

Huracan’ın V10’suz varisi, bu yıl içinde tanıtılacak. Fakat otomobil dünyasında STJ modelinin pek de karşılık bulmadığını söylemek de fayda var. Zira Lamborghini’nin geçmişteki özel versiyonlarının yanında sönük kaldığı söyleniyor. Fiyat konusunda da bilgi verilmedi. Fakat bu 10 aracın sahibi, Lamborghini'yi düşündüğümüzde çoktan bellidir. Siz bu aracı nasıl buldunuz?