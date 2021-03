Hikâyesi ile Büyüleyen 10 Ücretsiz Mobil Oyun

Mobil oyunlardan beklentimiz genelde iyi bir hikaye anlatmaları değil, eğlenceli vakit geçirmemizi sağlamalarıdır. Ancak bu beklentimiz, iyi bir hikayeye sahip mobil oyun olmayacağı anlamına gelmiyor.

Güzel ve akıcı bir hikâye her ne kadar konsol ve PC platformlarındaki oyunlarda karşımıza çıksa da dönem dönem bizlere güzel hikâyeleri ile sürpriz yapan mobil oyunlar bulunuyor. Özellikle bağımsız geliştiricilerin sunduğu bu Indie oyunlar, bazen hikâyeleri ve görsel tasarımları ile AAA oyunlara dâhi taş çıkartabiliyor.

Bunların yanı sıra mobil platformda son zamanlarda gerçekliğe dayalı hikâyeli oyunlar da bir hâyli tutuluyor. Bu tarza örnek listemizde yer verdiğimiz Türk yapımı bir oyunda bulunuyor. Hazırsanız daha fazla uzatmadan, güzel ve akıcı hikâyeye sahip oyunlara yer verdiğimiz en iyi mobil oyunlar listemize doğru geçiş yapalım. Listeye geçmeden önce, genel olarak mobil platformda bulunan hikâye odaklı oyunlarda Türkçe dil desteğinin ne yazık ki bulunmadığını belirtmekte de fayda var.

Hikâye modu bulunan ücretsiz mobil oyunlar:

Yeraltı Ofisi: Underworld Office!

Sky: Children of the Light

Forgotton Anne

Father and Son

The Silent Age

Genshin Impact

Galaxy on Fire 2

Recontact Istanbul: Eyes of Sky

SIM - Sara Is Missing

Bulmaca tabanlı macera: Gabriel Knight Sins of Fathers

İşletim sistemi: Android, iOS

Türü: Macera, Bulmaca

Boyutu: 1,4 GB

Puanı: 3,9

Aslında 1993 yılında PC için yayınlanmış bir macera ve bulmaca oyunu olan Gabriel Knight: Sins of Fathers, uzun yıllar ardından 20. yıl sürümü ile hem Steam hem de mobil platformlarda yerini alıyor. Gabriel Knight, görsellik konusunda pek iddialı olmasa da hikâyesi ile bir romanı aratmıyor. Bir kitapçı olan Gabriel Knight’ı canlandırdığımız oyunda, New Orleans’ta gerçekleşen kara büyü temalı Voodoo cinayetlerini çözmeye çalışıyoruz.

Her an gerçek bir soruşturma yürütmenin verdiği muazzam his: SIM - Sara Is Missing

İşletim sistemi: Android, iOS

Türü: Bulmaca, İnteraktif

Boyutu: 73 MB

Puanı: 4,2

Son zamanların popüler gerçekliği temasını işleyen oyunlarından olan Sara Is Missing, bizleri gerçek bir araştırmanın içerisine sürüklüyor. Oyunda Sara isimli kaybolan bir kadının telefonuna sahip oluyoruz. Bu telefonda ise Sara’nın kişisel mesajlarına, fotoğraflarına ve aklınıza gelebilecek her türlü bilgisine ulaşarak başına ne gelmiş olabileceğini çözmeye çalışıyoruz.

İstanbul sokaklarında gizemli bir cinayeti çözüyoruz: Recontact Istanbul: Eyes of Sky

İşletim sistemi: Android, iOS

Türü: Bulmaca

Boyutu: 620 MB

Puanı: 4,3

Bir önceki oyuna benzer bir yapıya sahip olan Recontact Istanbul, bizleri İstanbul Cinayet Masası Başkomiseri Ersin ile nefes kesen bir cinayet mecearsının içerisine sokuyor. Ece isimli bir kadının ölüm ihbarını alan Başkomiser Ersin, olay yerinden cesedin kaybolmasıyla kendisini bir gizemin ortasında buluyor. Bu esnada ise biz devreye giriyoruz. Mevcut kamera kayıtlarını ve delilleri inceleyerek cinayetin gizemini çözmeye çalışıyoruz.

Mobilde Star Wars hikayesi: Galaxy on Fire 2

İşletim sistemi: Android, iOS

Türü: Macera, Arcade, Rol yapma

Boyutu: 1 GB

Puanı: 4,5

Eğer Star Wars evrenini ve oyunlarını seviyorsanız, mobilde Star Wars deneyimi yaşatabilecek ücretsiz bir oyun bulunuyor. Galaxy on Fire 2, bizleri gelecekte galaksiye hükmeden gelişmiş insan ırkı ile tanıştırıyor. Keith T. Maxwell isimli eski bir uzay askerini canlandırdığımız oyunda, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için bir kere daha uzay gemimize atlayıp galaksinin derinliklerinde türlü düşmanlar ile savaşıyoruz. 100’ün üzerinde gezegen ve uzay istasyonunun bulunduğu Galaxy on Fire 2’de 50’nin üzerinde tamamen özelleştirilebilir uzay gemisi bulunuyor.

PC ve konsol versiyonları çok sevilen: Genshin Impact

İşletim sistemi: Android, iOS

Türü: MMORPG

Boyutu: 147 MB

Puanı: 4,5

PC ve PlayStation 4 ile birlikte mobil platformlara da gelen yeni bir MMORPG oyunu Genshin Impact, hikâyesi ve açık dünyası ile göz dolduruyor. Kısa sürede yüz binlerce oyuncuya sahip olan Genshin Impact, özellikle JRPG türü oyun sevenlerin gözdesi olmuş durumda. Oyunda ise element sistemi, karakter ve ekipman sınıfları gibi klasik MMORPG öğelerinin yanı sıra hikâyeyi şekillendiren farklı diyalog seçenekleri ve buna göre ilerleyen görevler de bulunuyor.

Zaman yolculuğunu bambaşka lekillerde anlatan soluksuz oyun: The Silent Age

İşletim sistemi: Android, iOS

Türü: Macera, Bulmaca

Boyutu: 241 MB

Puanı: 4,5

Atmosfer, tüyler ürperten müzikler, karanlık mekânlar ve zaman yolculuğu… Bir oyunun hikâyesini etkileyici kılabilecek her türlü detay The Silent Age oyununda mevcut durumda. Oyunda toplam 70 bölüm bulunuyor ve hikâye ise bir an olsun hız kesmiyor. Bu 70 bölümden sadece ilk 5 bölüm ücretsiz, fakat bu 5 bölüm bile oldukça doyurucu ve uzun bir hikâye deneyimi sunuyor. The Silent Age, önce 1970’lerin nostaljik havasını yaşatıp, ardından distopyadan distopyaya sürüklüyor.

Geçmişten günümüze insanlık tarihi: Father and Son

İşletim sistemi: Android, iOS

Türü: Macera, Eğitici

Boyutu: 89 MB

Puanı: 4,5

Toplam 1 saatlik oynanış sunan Father and Son, hikâyesi ve müzikleri ile bu bir saatin nasıl geçtiğini anlayamayacağınız bir oyun ve görsel sunum. Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesi’nin arkasında olduğu bir oyun olanda Father and Son, bizleri geçmişten günümüze bir insanlık tarihi yolculuğuna çıkarıyor. Bu sayede Pompei’nin yok olmadan önceki son saatleri ziyaret edebiliyor, Antik Mısır’ın günlük yaşantısını deneyimleyebiliyor ve daha birçok medeniyetin tarihi anlarına şahitlik edebiliyoruz.

Grafikleri ile öne çıkan fantastik bir hikaye: Forgotton Anne

İşletim sistemi: Android, iOS

Türü: Rol yapma, Macera

Boyutu: 1,2 GB

Puanı: 4,6

Forgotton Anne oyununun sihirli dünyasında kaybolan ve unutulan her nesne, Unutulmuş Diyarlar isimli bir alternatif gerçekliğe gidiyor. Bu dünyada ise unutulan nesneler, Forgotling isimli “hatırlanmak” isteyen varlıklara dönüşüyor. Oyunda hikâyesine yön verdiğimiz karakterimiz Anne ise bu diyarı kontrol altında tutuyor. Özellikle tek tek çizilmiş ve tasarlanmış grafikleriyle ön plana çıkan Forgotton Anne, hikâyesinin yanında şahane bir görsel şölen de sunuyor.

Keşfe dayalı bir macera: Sky: Children of the Light

İşletim sistemi: Android, iOS

Türü: Macera, Rol yapma

Boyutu: 781 MB

Puanı: 4,7

Efsane olan Journey oyununun geliştiricilerinin elinden çıkan Sky: Children of the Light, bir nevi Journey deneyimini ve atmosferini mobil cihazlarımıza taşıyor. Genel olarak pek bir açıklama yapmadan direkt olarak sizi dünyasının ortasına bırakan oyunda asıl olay, yapacağınız keşifler ve bu keşifler doğrultusunda hikâyeyi ve oyunu nasıl anladığınız. Bu sayede Sky, keşfe dayalı ve metaforlarla yüklü ilginç ve eşsiz bir oyun deneyimi yaşatmayı başarıyor.

Türkçe destekli 7 farklı sona sahip oyun: Yeraltı Ofisi

İşletim sistemi: Android, iOS

Türü: İnteraktif hikâye, Rol yapma

Boyutu: 79 MB

Puanı: 4,9

Güzel hikâyeye sahip en iyi mobil oyunlar listemizin sonunda bizleri nispeten yeni çıkan ve çok beğenilen Yeraltı Ofisi karşılıyor. Türkçe dil desteği de bulunan bu oyunda baş karakterimiz Eugene, yanlışlıkla kendisini hayaletler dünyasında buluyor. Tam canavarlar tarafından öldürülmek üzereyken Eugene, gizemli bir hayalet tarafından kurtarılır. Fakat bu nedenle Yeraltı Ofisi’nde çalışmak durumunda kalır. Yeraltı Ofisi’nde Eugene ile bizler de birçok hayaletin hikâyesine tanıklık ediyor ve kendi hikâyemize dokunuşlarda bulunabiliyoruz. Bu sayede Eugene’i bekleyen 7 farklı hikâyeyi ve sonu keşfedebiliyoruz.

Güzel ve sürükleyici hikâyeye sahip en iyi mobil oyunlar listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de oynadığınız veya daha önce duyduğunuz hikâyesi zengin mobil oyunları bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Bu sıkıcı karantina günlerinde hepinize oyun dolu günler diliyoruz. :)