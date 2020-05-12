HiSense, önümüzdeki günlerde sürükleyici bir oyun deneyimine odaklanan yeni akıllı televizyonu HiSense E75F'i tanıtacak. HiSense E75F, gelişmiş görüntü kalitesinin yanı sıra yapay zeka destekli özellikleriyle de dikkat çeken bir model olarak karşımıza çıkabilir.

HiSense, şirketin oyunculara yönelik yeni akıllı televizyonu olacak HiSense E75F'i 15 Mayıs'ta Çin'de gerçekleştireceği bir lansmanla tanıtacağını duyurdu. Şirketin akıllı oyun televizyonu, ilginç bir şekilde lansman öncesinde e-ticaret sitelerinde ön siparişe açıldı.

HiSense oyun odaklı yeni televizyonunu sosyal medya platformu üzerinden, "Hisense E75F ile oyun dünyasına hoş geldiniz. Burada hatalar, takılmalar ve bulanıklık yok. Sadece kanlı savaşlar ve tutkulu düellolar var. Bu sefer doğru yerdesiniz ve kazanacaksınız." mesajıyla duyurdu.

HiSense'ten yapay zeka destekli 4K 120 Hz oyun televizyonu

HiSense E75F TV, ekran panelini çevreleyen ultra ince, tamamen metal bir çerçeveyle birlikte kullanıcılara tam ekran deneyimi vadediyor. Ekran 4K HDR desteğinin yanı sıra 120 Hz yenileme hızı ve MEMC titreme önleme teknolojisi ile birlikte geliyor. Akıllı televizyonun %130 renk gamı ile tam boyutlu yapay zeka (AI) görüntü kalitesini desteklediği de belirtiliyor.

HiSense E75F, 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Oyun televizyonu, şirketin DTS Virtual-X ses efekti teknolojisiyle birlikte 0,5 saniye tepki süresine ve %99 tanıma doğruluğuna sahip yapay zeka destekli ses kontrolü de sunuyor. HiSense E75F, 55 inç ve 65 inçlik ekran boyutuna sahip iki modelle geliyor.

Oyun televizyonunun 55 inçlik modeli 634 dolar, 65 inçlik modeli ise 846 dolar olarak fiyatlandırıldı. Bununla birlikte, televizyonu 20 Mayıs'a kadar ön sipariş verenler 55 inçlik modeli 550 dolardan, 65 inçlik modeli 761 dolardan alabiliyor.