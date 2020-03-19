Dünyanın İlk Çift Ekranlı 85 inç 8K Pro TV'si Tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Hisense, dünyanın ilk çift ekranlı 85 inç 8K Pro TV'sini tanıttı. 120Hz yenileme hızını destekleyen televizyon, çeşitli yazılım ve donanım optimizasyonlarıyla en iyi görüntüleme deneyimini sunmak için makine öğrenim teknolojisini kullanıyor.

Çin merkezli beyaz eşya ve elektronik üreticisi Hisense, bir süredir üzerinde çalıştığı dünyanın ilk çift ekranlı 85 inç 8K Pro TV modeli 85U9E’yi gün yüzüne çıkarttı. Kullanıcılara muazzam bir görsel deneyim vadeden televizyon, 120Hz yenileme hızını destekliyor.

Ultra yüksek yoğunluklu bölümlenmiş arka ışık kontrol teknolojisine sahip olan 85U9E, çeşitli yazılım ve donanım optimizasyonları ile en iyi görüntüleme deneyimini sunmak için makine öğreniminden güç alıyor.

Hisense’in yeni televizyonu, 120Hz ekran paneli için 8K MEMC dengeleme teknolojisi sunuyor. Yüksek kare hızlı filmlerin mükemmel şekilde görüntülenmesini sağlayan bu özellik, ayrıca AAA seviyesindeki konsol veya PC oyunlarında mükemmel bir deneyim vadediyor.

Arka ışık bölümünü doğru şekilde yönetebilmek için 113 bağımsız kontrol çipi ile donatılan 85U9E, ekrandaki içeriklerle ilgili gerçek zamanlı değişiklikler yapılmasını sağlayan çift çekirdekli yapay zeka sistemi ve çift çekirdekli görüntüleme motoruna ev sahipliği yapıyor.

Düşük çözünürlüğe sahip eski filmleri dahi etkileyici bir görsellikte izlemenize imkan tanıyan Hisense 85U9E TV, yukarıda da bahsettiğim gibi yapay zeka yeteneği sayesinde bir sahneyi gerçek zamanlı olarak tanımlayıp, görüntü kalitesini artırabiliyor. Çinli şirket, 8K çözünürlük sunan yeni televizyonunun, iPhone 11'i renk doğruluğu açısından geçtiğini ve 8K TV segmentini yeniden tanımladığını söylüyor.

4.096 nit maksimum parlaklık kapasitesine sahip olan Hisense 85U9E TV’nin birincil ekranı 85 inç, hemen altındaki ikincil ekranı ise 28 inç büyüklüğünde. Sesli komutları destekleyen küçük ekran, senkronize edilen diğer akıllı ev aletleri ile ilgili bildirimleri dahi gösterebiliyor. Bugün itibarıyla raflardaki yerini alan televizyonun fiyatı ise 79,999 Yuan (yaklaşık 11 bin dolar) olarak açıklandı.