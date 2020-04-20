Ülkemizde daha çok televizyon modelleri ile bilinen bir marka olan Hisense, ilk 5G’li akıllı telefonu F50’yi duyurdu. Gücünü UNISOC’un Ben T7510 5G adlı yonga setinden alan cihaz, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.010mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor.

Çin merkezli beyaz eşya ve elektronik üreticisi Hisense, işlemcisi ile sektördeki diğer akıllı telefonlardan ayrılan ilk 5G’li modeli F50’yi piyasaya sürdü. Ana akım yonga üreticileri MediaTek ve Qualcomm’un işlemcileri yerine, Çinli yarı iletken üreticisi UNISOC’un Ben T7510 5G adlı bir yonga setini kullanan Hisense F50 5G, iddialı özellikleri ile dikkat çekiyor.

Çinli firmanın yeni yakışıklısının kalbinde bulunan işlemcide, 2.0GHz hızında 4x Cortex-A75 ve 1.8GHz hızında 4x Cortex-A55 olmak üzere toplam sekiz çekirdek var. 12nm sürecinde üretilen Ben T7510 5G, 800MHz saat hızına sahip bir PowerVR GM 9444 GPU (Grafik İşlemci Birimi) ile geliyor.

Hisense F50 5G tasarımı

SA / NSA çift modül ağını, N41 / N78 / N79 ve diğer 5G ana frekans bantlarını ve 5G ile 4G arasında akıllı kesintisiz geçişi destekleyen yonga seti, WiFi MIMO çift anten teknolojisi, 802.11AC, Bluetooth 5.0 dahil pek çok gelişmiş bağlantı seçeneğini destekliyor.

Hisense F50 5G’de 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan 6.52 inçlik su damlası çentikli bir ekran bulunuyor. Ekran / kasa oranı yüzde 84.2 ekran olan akıllı telefon, ön tarafta 8 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Hisense F50 5G’nin arkasındaki dörtlü kamera dizisi ise 48MP ana sensör, 2MP derinlik sensörü, 8MP geniş açılı sensör ve 2MP makro sensörden oluşuyor.

Hisense F50 5G'nin arkasında yapay zeka destekli 48MP'lik bir ana kamera yer alıyor

Gece modu, HDR, yapay zeka ve kızılötesi algılama fonksiyonu gibi pek çok özelliğe sahip olan kamera kombinasyonu, kullanıcılara iddialı bir fotoğrafçılık deneyimi vadediyor. Cihazın ayrıca 4K çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı yapabildiğini de ekleyelim.

18W hızlı şarj desteğine sahip olan 5.010mAh büyüklüğünde bir bataryadan beslenen Hisense F50 5G, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı sunuyor. Bugün itibarıyla 310 dolar (2.140 TL) fiyat etiketi ile raflardaki yerini alan akıllı telefonunun ABD ve Avrupa pazarında satışa çıkıp çıkmayacağı şimdilik belli değil.

Hisense F50 5G özellikleri