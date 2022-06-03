Türkiye'de fazlasıyla sevilen modeller arasında yer alan Honda Civic'e zam üstüne zam geldi. Nisandan mayısa geçerken zamlanan Honda Civic, mayıs ayı sonunda bir kez daha zamlandı. Ancak popüler otomobil haziran ayına zamla başladı.

Türkiye'de yıllardır hem çok satan hem de kendi hayran kitlesine sahip olan Honda Civic, son bir aylık süreçte zamlanmaya doymadı. Öyle ki mayıs ayı başında bir kez zamlanan otomobil, ay içerisinde bir kez daha zamlandı. Üstelik Honda'nın resmi internet sitesindeki fiyatlar, Civic'e haziran itibarıyla bir kez daha zam geldiğini gözler önüne seriyor. Peki Honda Civic fiyatı son bir ayda nasıl değişti?

2022 model Honda Civic, nisan ayında 570.800 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyordu. 1 Mayıs itibarıyla fiyat güncellemesi yapan şirket, Civic'in baz model fiyatını 593.700 TL'ye kadar yükseltti. Mayıs ayı sonunda 629.400 TL'ye satılan giriş seviye Civic'in bugün için geçerli olan güncel fiyatı ise 679.800 TL'ye ulaştı. Özetle fiyatlar; 40 günlük bir süreçte 100 bin TL'nin üzerinde zamlanmış oldu. 30 Nisan'dan bugüne kadar Civic'in fiyatına gelen zammın oranı yüzde 19'un üzerinde...

Honda Civic 3 Haziran 2022 resmi fiyat listesi:

1.5L VTEC Turbo ECO motorlu Honda Civic güncel fiyatları:

Premium: 679.800 TL

Elegance: 745.000 TL

Executive+: 807.100 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin​ motorlu Honda Civic güncel fiyatları:

Elegance: 745.000 TL

Executive+: 813.800 TL

Bu arada; zamların sadece baz modelden ibaret olmadığını belirtelim. Örneğin 1.5L VTEC Turbo Benzin motorlu Honda Civic, mayıs ayının sonunda 753.500 TL'den satılıyordu. Aynı otomobilin bugünkü fiyatı 813.800 TL'ye yükselmiş durumda. Fiyatlardaki yükselişin nasıl durdurulacağını kimse bilmiyor...