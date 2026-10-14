HONOR’dan 12.070 mAh Bataryalı Telefon Geliyor: Bugüne Kadarki En Büyük Bataryalı Ana Akım Telefon Olacak!

Honor’ın performans odaklı yeni amiral gemisi Win 2 serisinin resmi lansman öncesinde özellikleri ortaya çıktı. Win RT 2, 12.070 mAh bataryayla gelecek.

Son zamanlarda özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinden devasa bataryalara sahip telefonlar geldiğini görüyorduk. Silikon karbon teknolojisi, cihazların boyutları ve kalınlığı etkilenmeden büyük bataryalar kullanılmasına imkân tanıyordu.

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HONOR da bu konuda en çok öne çıkan firmalardan biriydi. Şimdi ise firmadan gerçekten sınırları zorlayan bir cihaz geleceği ortaya çıktı. Honor’ın performans odaklı amiral gemisi akıllı telefon serisi Honor Win 2, Çin’de gerçekleşecek 21 Ekim lansmanı öncesinde markanın resmi çevrim içi mağazasında boy gösterdi.

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12.070 mAh bataryayla gelecek

Mağazada yer alan listelemeler; Win 2, Win RT 2 ve Win Turbo 2 modellerinin resmi tasarım görsellerini ve konfigürasyon seçeneklerini netleştirdi. Telefonların dahili soğutma fanı ile geleceği de açıklandı. Mobil oyun tutkunlarını ve yüksek performans arayan kullanıcıları hedefleyen seri, ısınma sorunlarının önüne geçmek adına böyle bir donanımsal çözüme yöneldi.

Sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre Win RT 2 modeli, ana akım bir akıllı telefon markasında bugüne kadar görülen en büyük batarya kapasitesiyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. İddiaya göre Win RT 2, tam 12.070 mAh kapasiteli devasa bir bataryadan beslenecek. Hızlı şarj desteğinin ise 90W olacağı belirtilmiş.

Diğer özelliklerinden de bahsedelim. Win RT 2’nin ön yüzünde ultra ince çerçevelere sahip 6,89 inç büyüklüğünde, 185Hz yenileme hızına sahip 2K AMOLED panel yer alacak. Cihazın işlemcisi ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 olacak. 12/16 GB RAM, 256/512 GB depolama da diğer bilgiler arasında.