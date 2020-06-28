Honor 30 Lite'ın Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji üreticisi Honor, 2 Temmuz’da tanıtacağı modellerine Honor 30 Lite’ı da dahil etti. Yapılacak etkinlikte tanıtılacak olan diğer modeller arasında Honor X10 Max yer alıyor.

Akıllı telefon üreticilerinin farklı segmentlerden müşteri çekebilmek için farklı özelliklere sahip cihazlar ürettiklerini biliyoruz. Aynı seri içinde bile farklı konfigürasyonlara sahip cihazlar oluyor. Honor da yakın zamanda böyle cihazlar tanıtmaya hazırlanıyor.

2 Temmuz’da yapacağı etkinlikte Çinli üreticinin yeni Honor X10 Max’i tanıtacağını biliyorduk. Yapılan yeni bir açıklama ile Honor 30 Youth Edition olarak adlandırılan Honor 30 Lite’ın da geleceği resmiyet kazanmış oldu.

Honor 30 Lite canlı kanlı karşımıza çıkacak

Son dönemde Honor 30 Lite ile ilgili pek çok bilgi karşımıza çıkıyordu. En son olarak Çin TENAA veritabanında telefon, resmi özellikleri ve görselleriyle yer almıştı. Bu da telefonun resmi duyurusunun çok uzak olmayan bir tarihte gerçekleşeceğini gösteriyordu.

TENAA listelemesinde Honor 30 Lite’ın 6,5 inçlik Full HD+ LCD ekrana sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Ön tarafta, ekranın üst kısmında yer alan ekran damla şekilli çentiği ise 8 MP’lik selfie kamerasını barındıracak.

Arka panele baktığımızda ise karşımıza dikdörtgen biçiminde bir kamera yuvası çıkıyor. Burada cihazın 3 kameralı sistemi yer alıyor. Honor 30 Lite’ın ana kamerası 48 megapiksel. Ona eşlik eden diğer iki kamera ise 8 megapiksel ultra geniş açı kamerası ve 2 megapiksel derinlik yardımcısı.

Honor 30 Lite MediaTek Dimensity 800 ile geliyor

Honor 30 Lite’ta MediaTek’in Dimensity 800 yonga seti kullanılacak. İşlemcinin yanında 8GB’a kadar çıkabilen RAM ve 256GB’a kadar çıkabilen depolama yer alıyor. Bu depolama alanını bir nm kart aracılığıyla arttırmak mümkün oluyor.

Honor 30 Lite, 4.000 mAh batarya ve 22,5 W hızlı şarj özelliğiyle gelecek. Honor’un diğer yeni çıkan modellerinde de gördüğümüz üzere bu telefonda da Android 10 üzerine inşa edilmiş EMUI 10.1 bulunacak.

Geekbench testlerinde Honor 30 Lite, tek çekirdek ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 2491 ve 8737 gibi hiç de fena olmayan puanlar almıştı. Telefonun 2 Temmuz’da yapılacak resmi tanıtımında hangi ülkelerde satışa çıkacağının ve fiyatının da açıklanması bekleniyor.