Honor, 31 Ekim'de İki Yeni Cihaz Tanıtmaya Hazırlanıyor

Honor hayranlarını sevindirecek birkaç güzel haberimiz var. Şirket, yeni bir kulaklık ve tablet ile geliyor.

Honor, 31 Ekim tarihinde yeni cihazlarını tanıtacak gibi duruyor. Önceden de bahsettiğimiz gibi, ekim ayı özellikle mobil piyasası için oldukça hareketli geçiyor. Bildiğiniz üzere yarın da Apple'ın yeni cihazlarını tanıtması beklenilen bir etkinlik bulunuyor. Honor'a geri dönersek, aslında neyi açıklamayı planladıkları belirli olduğu için pek sürpriz sayılmazlar.

Geçtiğimiz haftalarda, Honor markasının Magic 2 modeli ile birlikte bir adet akıllı saat tanıtacağı ortaya çıkmıştı. Ancak 31 Ekim'de tanıtılacağı düşünülen ürünler bunlar değil, bunlar için biraz daha beklemek gerekecek. Honor'un ilerleyen günlerde bir tablet ve bir kulaklık tanıtacağı söyleniyor. Modellerin adı ise 'Waterplay 8' ve 'FlyPods'.

FlyPod'lar hakkında şimdilik pek bir bilgi bulunmuyor. Ancak isminden çıkartılan detaylar, ürünün kablosuz olabileceği noktasında. Bununla birlikte AirPod tipinde tam kablosuz mu yoksa farklı bir tasarımda mı olacağı konusunda da bir fikrimiz yok. Ancak afişlerde ise kablolu tasarım sunulabileceği noktasında detaylar da yer alıyor. Ancak iyi haber, tabletle alakalı bazı bilgilerimiz bulunmakta. Waterplay 8 modelinin çift arka kameraya sahip olacağını biliyoruz. Akıllı telefonların ardından, çift arka kamerayı tabletlerde de görmeye başladık. Bir diğer bilgi ise adından da anlaşılacağı gibi suya karşı dirençli olacağı. Bu noktada tabii ki bir IP sertifikasından bahsediliyor.

Diğer donanımsal ve teknik detaylar hakkında halen pek bilgi bulunmuyor. Ancak Waterplay modelinin performans noktasında orta-üst segment arasında yer alması beklentilerimiz arasında. Geçen yıl sunulan modelden daha iyi olması beklentiler dahilinde olduğu için kötü bir cihaz olmayacağını düşünüyoruz.