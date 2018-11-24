Honor 8C, Bütçe Dostu Telefonlara Zarafeti Getiriyor

Honor'un bütçe dostu sınıfına kattığı yeni üyesi 8C, müşterilere uygun fiyata şık bir cihaz sunuyor.

Bütçe dostu telefon denildiği zaman aklımıza Xiaomi, Asus, Realme ya da Honor gibi telefonlar geliyor. Hindistan’da açıklanan Honor 8C ile Çinli teknoloji devi bütçe dostu telefonlarına bir yenisini ekledi.

Honor 8C rakiplerinden bir adım önde bulunuyor, ancak görünüşü, modern çentiği, Snapdragon çipseti ve devasa bataryasını hafif bir cihazın içerisinde bulundurmasıyla fazlasıyla öne çıkıyor.

Honor 8C’nin Özellikleri

Cihazın içeriğine dalmadan önce özelliklerine kısaca bakalım.

Boyutlar: 157.2 x 76 x 7.98 mm Ağırlık: 167 gram Ekran: 6,26 inç Full-HD+ IPS, 19:9 İşlemci: Snapdragon 632 GPU: Adreno 506 RAM: 3GB/4GB Depolama: 32GB/64GB Arka Kamera: 13 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) derinlik sensörü, LED flaş, PDAF Ön Kamera: 8MP (f/2.0) with soft LED flash Yazılım: Android 8.1 Oreo tabanlı EMUI 8.2 Batarya: 4,000mAh Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, A-GPS, GLONASS, BDS, microUSB, 3,5mm jack

Tasarım ve Ekran

Huawei güzel bir şekilde tasarlanmış arka panellerle yeni bir çağ açtı ve kardeş şirketi Honor da aynı yolu izlediği için 8C ile karşımıza zarif bir telefon çıkarmayı başardı.

Firmanın “kedi-gözü efekti” olarak adlandırdığı arka panel gerçekten göze hitap ediyor.

Dikkatleri cihazın ön paneline çevirdiğimizde ise 6,26 inçlik bir ön panelle karşılaşıyoruz. Üst tarafında bir çentiği de barındıran cihaz alt tarafında Honor logosunu bulunduruyor.

Donanım

Honor, donanım departmanında işleri ciddiye almış gibi görünüyor. Gücünü Snapdragon 632 işlemcisinden alan cihaz, 4 GB RAM ve 64 GB’lık depolama ile geliyor.

Yazılım

Öncelikle Xiaomi’nin MIUI arayüzünün yanı sıra EMUI’nin en güçlü Android arayüzlerinden biri olduğunu kabul etmemiz gerek. Honor 8C Android 8.1 tabanlı EMUI 8.2 ile çalışıyor ve kullanıcıları fazlasıyla memnun etiğini de söyleyebiliriz.

Kamera

Çift arka kamera ve bir adet ön kamerayla bizi karşılayan cihaz önde ve arkada olmak üzere iki adet flaşa sahip. 13 MP + 2 MP iki adet arka kameraya ve 8 MP’lik bir ön kameraya sahip olan cihaz kamera açısından ortalamada. Bu sebeple mükemmel bir kamera deneyimi isteyen kullanıcıları memnun etmekte zorlanabilir.

Fiyat

29 Kasım’da çıkacak telefonun fiyatı şu an için kesin olarak bilinmiyor ancak telefon Xiaomi Redmi 6 Pro seviyesinde olduğu için fiyatı da ona yakın olacaktır.