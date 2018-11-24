Honor 8C, Bütçe Dostu Telefonlara Zarafeti Getiriyor

Bütçe dostu telefon denildiği zaman aklımıza Xiaomi, Asus, Realme ya da Honor gibi telefonlar geliyor. Hindistan’da açıklanan Honor 8C ile Çinli teknoloji devi bütçe dostu telefonlarına bir yenisini ekledi.
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Honor 8C rakiplerinden bir adım önde bulunuyor, ancak görünüşü, modern çentiği, Snapdragon çipseti ve devasa bataryasını hafif bir cihazın içerisinde bulundurmasıyla fazlasıyla öne çıkıyor.
Honor 8C’nin Özellikleri
Cihazın içeriğine dalmadan önce özelliklerine kısaca bakalım.
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Boyutlar:
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157.2 x 76 x 7.98 mm
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Ağırlık:
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167 gram
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Ekran:
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6,26 inç Full-HD+ IPS, 19:9
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İşlemci:
|
Snapdragon 632
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GPU:
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Adreno 506
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RAM:
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3GB/4GB
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Depolama:
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32GB/64GB
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Arka Kamera:
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13 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) derinlik sensörü, LED flaş, PDAF
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Ön Kamera:
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8MP (f/2.0) with soft LED flash
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Yazılım:
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Android 8.1 Oreo tabanlı EMUI 8.2
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Batarya:
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4,000mAh
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Bağlantı:
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Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, A-GPS, GLONASS, BDS, microUSB, 3,5mm jack
Tasarım ve Ekran
Huawei güzel bir şekilde tasarlanmış arka panellerle yeni bir çağ açtı ve kardeş şirketi Honor da aynı yolu izlediği için 8C ile karşımıza zarif bir telefon çıkarmayı başardı.
Firmanın “kedi-gözü efekti” olarak adlandırdığı arka panel gerçekten göze hitap ediyor.
Dikkatleri cihazın ön paneline çevirdiğimizde ise 6,26 inçlik bir ön panelle karşılaşıyoruz. Üst tarafında bir çentiği de barındıran cihaz alt tarafında Honor logosunu bulunduruyor.
Donanım
Honor, donanım departmanında işleri ciddiye almış gibi görünüyor. Gücünü Snapdragon 632 işlemcisinden alan cihaz, 4 GB RAM ve 64 GB’lık depolama ile geliyor.
Yazılım
Öncelikle Xiaomi’nin MIUI arayüzünün yanı sıra EMUI’nin en güçlü Android arayüzlerinden biri olduğunu kabul etmemiz gerek. Honor 8C Android 8.1 tabanlı EMUI 8.2 ile çalışıyor ve kullanıcıları fazlasıyla memnun etiğini de söyleyebiliriz.
Kamera
Çift arka kamera ve bir adet ön kamerayla bizi karşılayan cihaz önde ve arkada olmak üzere iki adet flaşa sahip. 13 MP + 2 MP iki adet arka kameraya ve 8 MP’lik bir ön kameraya sahip olan cihaz kamera açısından ortalamada. Bu sebeple mükemmel bir kamera deneyimi isteyen kullanıcıları memnun etmekte zorlanabilir.
Fiyat
29 Kasım’da çıkacak telefonun fiyatı şu an için kesin olarak bilinmiyor ancak telefon Xiaomi Redmi 6 Pro seviyesinde olduğu için fiyatı da ona yakın olacaktır.