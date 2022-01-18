HONOR'un Robot Süpürgesi Choice R1 Cleaner'ı Türkiye'de

HONOR, yepyeni robot süpürgesi Choice R1 Cleaner'ı Türkiye'ye getirdi. Süpürmeyle birlikte paspas da yapabilen robot süpürge, uzun kullanım süresi, otomasyon desteği, uzaktan kumandası ve sesli asistan gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Bir süredir Türkiye'deki yatırımlarını artıran Çinli teknoloji şirketi HONOR, yepyeni robot süpürgesi Choice R1 Cleaner'ı Türkiye'ye getirdiğini duyurdu. Son dönemlerde giderek yaygınlaşan robot süpürgeler arasına etkileyici bir model ekleyen HONOR, uzaktan kumanda ve geniş su haznesi gibi özellikleriyle tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Peki Choice R1 Cleaner, tüketiciye neler vadediyor?

HONOR Choice R1 Cleaner, sahip olduğu 7,9 cm yükseklik ile koltuk ve kanepe gibi ürünlerin altına rahatlıkla girebiliyor. 2600 pa emiş gücü ile piyasadaki en güçlü modellere kafa tutan süpürge, 300 ml'lik su haznesi ile de geniş alanların paspasını mümkün olan en iyi şeilde yapıyor. 2.600 mAh kapasiteli bataryası ile 90 dakika boyunca kesintisiz temizlik yapabilen Choice R1 Cleaner, 240 dakikada tam şarj oluyor.

Karşınızda HONOR Choice R1 Cleaner

HONOR'un Türkiye'ye getirdiği yeni robot süpürgesi, sahip olduğu ikili yan fırça ile dip bucak temizliğe imkan tanıyor. 31,5 cm'lik gövde yapısı ile oldukça geniş bir alanın üzerinden geçen süpürge, temperli cam tasarımı ile de dikkat çekiyor. Sahip olduğu sensörler ile temizlenecek alanların haritasını çıkarabilen HONOR Choice R1 Cleaner, HONOR Choice App isimli mobil uygulama aracılığıyla da kontrol edilebiliyor. Bu uygulama sayesinde belirli bir bölgeyi temizleyebilir, kenar temizleme yapabilir veya otomasyon sistemini devreye sokarak temizlik derdinden tümüyle kurtulabilirsiniz.

HONOR Choice R1 Cleaner'ın dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de nispeten sessiz oluşu. 58 - 70 dB ses aralığında çalışan robot süpürge, bu özelliği sayesinde rakiplerin önüne geçebilir gibi görünüyor. Öte yandan; Google Asistan ve Amazon Alexa isimli sesli asistanlar üzerinden sesle yönetilebilen robot süpürge, ekstradan kullanım kolaylığı sağlayacak gibi görünüyor.