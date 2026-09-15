HONOR, bütçe dostu modellerine bir yenisini daha ekledi. Play11 isimli model, dev batarya, gelişmiş ekran ve işlemciyle geliyor.

Çin merkezli HONOR, özellikle büyük bataryalı telefonlarıyla son zamanlarda en çok ilgi çeken markalardan biri olmayı başarmıştı. Şimdi ise şirket, Play serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. HONOR Play11 modeli resmen tanıtıldı.

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HONOR Play11 de markanın diğer çoğu ürünü gibi bütçe dostu bir fiyata devasa batarya gibi gelişmiş özellikler sunuyor. Telefonun önünde delikli ekran tasarımı tercih edilirken arkasında sol üste yerleştirilen bir kamera kurulumu bulunuyor.

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HONOR Play11 neler sunuyor?

Ekran 6,8 inç, 720x1592 piksel, 120 Hz, 1020 nit, LCD İşlemci Snapdragon 4 Gen 4 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP Ön kamera 5 MP Batarya 8300 mAh (45W) İşletim sistemi MagicOS 10 (Android 16)

Honor Play11'in ön yüzünde 6.872 inç büyüklüğünde bir LCD ekran yer alıyor. 720x1592 piksel çözünürlük sunan bu panel, 120Hz tazeleme hızı ile akıcı bir görsel deneyim sağlarken 1.020 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 4 yonga setinden alan telefonda 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Kamera kurulumunda sade bir yaklaşım benimsenmiş. Arka tarafta f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kamera bulunurken, ön tarafta damla çentik içerisine gizlenmiş 5MP'lik bir selfie kamerası var. Yazılım tarafında ise cihaz kutusundan Android 16 tabanlı MagicOS 10 arayüzü ile çıkıyor.

Telefonda 8300 mAh’lik 45W hızlı şarj destekli bir batarya var. Ayrıca 7.5W ters kablolu şarj desteği de bulunuyor. Cihaz; altın, siyah, gümüş ve mor seçeneklerle sunulacak. 6+128 GB başlangıç versiyonu 223 dolardan satışa çıktı. En üst seviye olan 8+256 GB ise 297 dolara satılıyor.