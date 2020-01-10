Araştırmalar Sonucu Horlamaya Neyin Sebep Olduğu Bulundu

Günümüzün yaklaşık olarak üçte birini uyuyarak geçirdiğimizi düşünürsek uyku kalitemizin önemini sanıyoruz ki daha iyi kavrayabiliriz. Horlama problemi, milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir uyku bozukluğu. Yapılan son araştırmalar, horlamanın sebebinin dil üzerindeki yağ oranı olduğuna dair çarpıcı tespitleri ortaya koydu.

Yıllardır araştırılan ancak bir türlü tam olarak bulunamayan horlama sorununun sebebi, bilim insanlarını da farklı kutuplara çekmişti. Konuyla ilgili yapılan son araştırmayla birlikte en yeni sonuç da Amerika Birleşik Devletleri’nden geldi. Philadelphia’da bulunan ve ABD’deki en eski tıp okullarından birisi olan Perelman Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmaya göre dilde bulunan yağ, uyku kalitesini büyük ölçüde etkileyip horlamaya sebep oluyor.

Fakülte araştırmacılarından Dr. Richard Schwab, yaptığı açıklamada “Dilimizle konuşuyoruz, dilimizle yemek yiyoruz ve dilimizle nefes alıyoruz. O zaman yağ neden burada depolanıyor? Yağın burada depolanma sebebi genetik ya da çevresel faktörler olabilir fakat dilin yağ oranı ne kadar düşükse uykunun iyi olma ihtimali o kadar yüksek” şeklinde konuştu.

Hastaların sağlık durumları ve kiloları incelendi:

Kilo veren insanlarda horlama sorununun azaldığı da bilim insanları tarafından tespit edilen bir başka sonuç. Hastaların kilo kaybı %10’a ulaştığında dillerindeki yağ oranının azaldığı ve horlamalarında %30 iyileşme olduğu görüldü. Ayrıca araştırmada toplamda 67 obezite hastasının kilo vermeden önce ve kilo verdikten sonraki durumlarının detaylı bir biçimde incelendiğini de ekleyelim.

Araştırma sonucunda dildeki yağın bir risk faktörü olduğunun artık bilindiğini ve dil yağı azaldığında horlama probleminin çözüldüğünü söyleyen bilim insanları, bu kez duyunca şaşıracağınız tarzda değişik bir hedef belirledi.

Doktorlar, dili zayıflatmak için hangi diyetlerin daha etkili olduğuna yönelik daha kapsamlı bir araştırma yapmak istediklerini açıkladılar. Sizler gibi bizim de sonucu merakla beklediğimizi ekleyip son olarak araştırmanın sonuçlarının Amerikan Solunum ve Kritik Bakım Tıbbi Dergisi’nde yayınlandığını söyleyerek haberimize son verelim.