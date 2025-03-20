HP, oyuncular için tasarladığı yeni dizüstü bilgisayarı Omen 16 Slim'i duyurdu. En gelişmiş özelliklere sahip olan dizüstü bilgisayar, oyuncuların beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Ülkemizde de çok sevilen teknoloji şirketleri arasında yer alan HP, oyuncular için geliştirdiği yeni dizüstü bilgisayarı "Omen 16 Slim"i duyurdu. Intel ve NVIDIA alt yapısı üzerine inşa edilen dizüstü bilgisayar, oyun tutkunlarını mest edecek gibi görünüyor.

HP Omen 16 Slim, adından da anlaşılabileceği üzerine 16 inç boyutlu bir ekrana sahip. 2560 x 1600'e kadar çözünürlük, 240 Hz tazeleme oranı ve 3 ms tepki süresine sahip olan ekran, akıcı bir oyun deneyimi vadediyor.

Karşınızda HP Omen 16 Slim

HP'nin yeni dizüstü bilgisayarı, Intel Core Ultra 9 285H işlemci işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU kombinasyonu ile gelecek. 32 GB'ye kadar DDR5 RAM ve 1 TB'ye kadar PCIe Gen4 SSD ile satın alınabilecek ürün, HDMI 2.1, Ethernet, 3,5 mm kulaklık girişi, 1 USB Type-C ve 3 tane de USB Type-A girişine sahip olacak. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 desteğine sahip olan dizüstü bilgisayar, HP'nin lisanslı soğutma teknolojisi "Unleashed Mode"a da ev sahipliği yapıyor. Bu teknoloji, Omen 16 Slim'in 46 desibel ses seviyesinde çalışırken bile yüksek performans sunmasını sağlayacak.

HP, Omen 16 Slim için fiyat açıklaması yapmadı. Birkaç ay içerisinde piyasaya sürüleceği düşünülen dizüstü bilgisayarın hangi pazarlara sunulacağı da şimdilik belirsiz.