Masaüstü bilgisayarlar için üretilen RTX 5090'ı içerisinde barındıran ve dâhili sıvı soğutmaya sahip bir dizüstü bilgisayar geliyor.

Dizüstü bilgisayarlara bakış açınızı değiştirecek yeni bir bilgisayar üretildi ve içerisinde RTX 5090 ve dâhili sıvı soğutma barındırıyor.

Teknoloji her geçen yıl geliştikçe masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar arasındaki güç farkının da kapanmasını bekliyorduk ancak bu durum pek de böyle olmadı. Üst düzey teknolojiler ve en yeni ekran kartları dizüstü bilgisayarlara sığacak kadar küçültülemedi ve gerekli soğutmayı da sağlayamadıkları için genellikle güç tüketimlerinin kısıldığına, doğal olarak da performans düşüklüğü yaşanmasına şahit olduk.

Kickstarter'da beklenen destek gelirse seri üretime geçilecek

Şimdi ise bu farkı neredeyse sıfıra indirebilecek çılgın bir konsept ortaya çıktı. Üreticinin verdiği isme göre 'Ultra Yüksek Performanslı Entegrasyon Sıvı Soğutmalı Dizüstü Bilgisayar' ya da kısa adıyla UHPILCL olan bu dizüstü bilgisayar seri üretime geçerse birçok kişinin dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Kickstarter'da destek bekleyen bu sıra dışı dizüstü bilgisayar şimdilik yalnızca konsept diyebiliriz. RTX 5090 ve Ryzen 7 9950X3D gibi üst düzey bileşenleri barındırmasına rağmen bunu kısmen dizüstü bilgisayara sığdırabilen bu konsept, soğutma çözümünü ise dâhili sıvı soğutma sistemiyle yapıyor.

Kullanıcılar gelecekte bileşenleri değiştirebilecek

Üreticinin Kickstarter kampanyası başarıya ulaşırsa T1000 ve T1000 Super olmak üzere iki model piyasaya sürülecek. T1000 Super, RTX 5090 gibi güçlü donanımları desteklemek için daha büyük bir soğutma alanına ve 735W’a kadar ısı yayma kapasitesine sahip olacak.

Bu yeni dizüstü bilgisayarın en dikkat çeken noktası ise tüm bileşenlerinin kullanıcı tarafından dilediğince yükseltilebilir olması. Bu da zamanla satın aldığınız parçalara bağımlı olmak zorunda olmadığınız anlamına geliyor.

Projenin Kickstarter fonlanma süreci gelecek günlerde başlayacak ve hep birlikte başarıya ulaşıp ulaşmayacağına şahitlik edeceğiz.